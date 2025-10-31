Τυνησία: Πέντε χρόνια φυλάκιση σε επικριτή του προέδρου της χώρας - Τον κατηγορούσε για χειραγώγηση της δικαιοσύνης

Δικαστήριο στην Τυνησία καταδίκασε την Παρασκευή έναν εξέχοντα επικριτή του προέδρου Καΐς Σαϊέντ σε πέντε χρόνια φυλάκιση, στη συνέχεια μιας σειράς ενεργειών που στοχεύουν πρόσωπα της αντιπολίτευσης, οι οποίοι κατηγορούν τον Σαϊέντ ότι χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη για να εδραιώσει αυτό που λένε ότι είναι η αυταρχική του διακυβέρνηση.

Ο Αχμέντ Σουάμπ πρώην διοικητικός δικαστής, καταδικάστηκε από αντιτρομοκρατικό δικαστήριο στην Τύνιδα. Συνελήφθη τον Απρίλιο για σχόλια που επέκριναν τη δικαιοσύνη και περιέγραφαν τους δικαστές της χώρας ως «εργαζόμενους με ένα μαχαίρι στο κεφάλι τους».

Οι αρχές της Τυνησίας δήλωσαν ότι η φράση συνιστούσε απειλή, ενώ η υπεράσπιση του Σουάμπ υποστήριξε ότι αναφερόταν στην πολιτική πίεση που δέχεται η δικαιοσύνη.

«Πέντε χρόνια φυλάκιση, για τι; Για μια μεταφορική φράση, μια αυθόρμητη έκφραση που όλοι κατάλαβαν ως συμβολική, εκτός από τις αρχές. Ο Αχμέντ Σουάμπ είναι φυλακισμένος στη θέση μας», δήλωσε ο δικηγόρος του, Σάμι Μπεν Γκάζι.

Αυτήν την εβδομάδα, τρεις εξέχουσες ΜΚΟ ανακοίνωσαν ότι οι αρχές ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους λόγω φερόμενης ξένης χρηματοδότησης - μια κίνηση που χαρακτήρισαν ως προσπάθεια φίμωσης της δυνατής φωνής της κοινωνίας των πολιτών.

Από τότε που ο Σαϊέντ κατέλαβε εκτεταμένες εξουσίες το 2021, διαλύοντας το κοινοβούλιο και κυβερνώντας με διατάγματα, οι αντίπαλοί του λένε ότι έχει καταστρέψει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Διέλυσε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και απέλυσε δεκάδες δικαστές το 2022 — κινήσεις που οι ομάδες της αντιπολίτευσης και οι οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων χαρακτήρισαν πραξικόπημα.

Οι περισσότεροι ηγέτες της αντιπολίτευσης βρίσκονται στη φυλακή με διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Rached Ghannouchi, επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου κόμματος Ennahda, και Abir Moussi, επικεφαλής του Ελεύθερου Συνταγματικού Κόμματος.

Ο Σαϊέντ αρνείται ότι χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων και λέει ότι καθαρίζει τη χώρα από αυτούς που αποκαλεί προδότες και διεφθαρμένα πρόσωπα, προσθέτοντας ότι οι δικαστές που τους αθωώνουν είναι συνεργοί τους. Ισχυρίζεται ότι δεν θα γίνει δικτάτορας.