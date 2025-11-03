Τυφώνας Μελίσσα: Ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 21,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ σε Βενεζουέλα και Αϊτή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διαθέσει 21,5 εκατ. ευρώ σε νέα ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση των κρίσεων στη Βενεζουέλα και την Αϊτή, καθώς και των καταστροφών που προκάλεσε ο τυφώνας Μελίσσα στην Καραϊβική.

Όπως ανακοινώθηκε, 14,5 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για τη στήριξη των πληγέντων από την κρίση στη Βενεζουέλα, 5 εκατ. ευρώ για την επείγουσα ανταπόκριση σε Τζαμάικα, Κούβα και Αϊτή, και 2 εκατ. ευρώ για βοήθεια στους εκτοπισμένους και τις κοινότητες που υποφέρουν από τη βία στην Αϊτή.

Ακόμη, η ΕΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι τα κράτη-μέλη της παρέχουν τρόφιμα, ιατρική βοήθεια, καθαρό νερό, καταλύματα και αποστολές διάσωσης μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

AP Photo

Υπενθυμίζεται, ότι ο τυφώνας Μελίσσα, ένας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 28 ανθρώπων στην Τζαμάικα, εκεί όπου έφτασε στην ξηρά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αντριου Χόλνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το φαινόμενο έχει αφήσει έως τώρα πίσω του νεκρούς, ολόκληρες πόλεις κάτω από το νερό, δεκάδες χιλιάδες κατοίκους εγκλωβισμένους, σπίτια ερείπια και υποδομές κατεστραμμένες, ενώ συνεχίζει την επέλασή του και σε Τζαμάικα, Κούβα, Αϊτή και άλλες περιοχές.

«Η κυβέρνηση της Τζαμάικας με βαθιά λύπη επιβεβαιώνει τον θάνατο 28 ανθρώπων, ο οποίος οφείλεται στο πέρασμα του τυφώνα Melissa», έγραψε ο πρωθυπουργός στην πλατφόρμα X.

Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί. «Άλλες πληροφορίες για πιθανά θύματα είναι ακόμη στη διαδικασία της επαλήθευσης», πρόσθεσε.