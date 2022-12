Twitter: Απενεργοποιήθηκε λογαριασμός που παρακολουθούσε τις κινήσεις του τζετ του Μασκ

Η Twitter Inc απενεργοποίησε έναν λογαριασμό χρήση που λειτουργούσε επί τη βάσει ενός αυτοματοποιημένου προγράμματος λογισμικού παρακολουθώντας το ιδιωτικό αεροσκάφος του ιδιοκτήτη της εταιρίας Ίλον Μασκ, όπως ανέφερε χθες σε μία ανάρτησή του ο Τζακ Σουίνι, που διαχειρίζονταν το λογαριασμό “ElonJet”.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός στο Twitter ιχνηλατούσε τις κινήσεις του ιδιωτικού αεροσκάφους του Μασκ, χρησιμοποιώντας δεδομένα, τα οποία ήταν διαθέσιμα δημοσίως.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, ο λογαριασμός του Σουίνι απενεργοποιήθηκε από την Twitter.

Η απενεργοποίηση του λογαριασμού έγινε αφού ο Μασκ είχε δηλώσει πως τον γιο του ακολουθούσε από λάθος “ένας τρελός”.

Ο Μασκ ανέφερε σε μία ανάρτησή του τον Νοέμβριο ότι η δέσμευσή του στην ελευθερία του λόγου “περιλαμβάνει ακόμη και τη μη απενεργοποίηση του λογαριασμού που παρακολουθεί το αεροσκάφος μου, παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί έναν κίνδυνο για την προσωπική μου ασφάλεια”.

“Οι αναρτήσεις σε πραγματικό χρόνο για τον τόπο που βρίσκεται κάποιος άλλος, παραβιάζει την πολιτική για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, αλλά οι ετεροχρονισμένες αναρτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα είναι σύμφωνες με την πολιτική αυτή”, ανέφερε χθες ο Μασκ, αντιδρώντας σε μία ανάρτηση σχετικά με την απενεργοποίηση του προφίλ που αναφέρεται παραπάνω.

Η δημοσιοποίηση ευαίσθητων δεδομένων για ένα πρόσωπο ή έναν οργανισμό είναι γνωστή ως “doxxing”, συμπεριλαμβάνοντας τη διεύθυνση της οικίας του ή τον αριθμό του τηλεφώνου του.

Ο Σουίνι είναι ένας 20χρονος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Φλόριντα, ο οποίος διαχειρίζεται παρόμοιους λογαριασμούς ιχνηλατώντας του ιδιωτικό αεροσκάφος του Μασκ στο Facebook, στο Instagram και στο Telegram, ενώ ο ίδιος, ανέφερε σε μία ανάρτησή του το Σάββατο, ότι η Έλα Ίρβιν αντιπρόεδρος της Twitter για την αξιοπιστία και την ασφάλεια συνέστησε ότι η πρόσβαση στον ίδιο λογαριασμό θα έπρεπε να περιοριστεί, ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτόν, λιγότεροι χρήστες.

Η Twitter Inc και ο Σουίνι δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού του Reuters.

Σε προηγούμενες συνεντεύξεις του ο Σουίνι ότι είχε απορρίψει μία προσφορά 5.000 δολαρίων από τον Μασκ το 2021, προκειμένου να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του.

Σε μία ξεχωριστή εξέλιξη, οι λογαριασμοί στο Twitter που καταγράφουν τις κινήσεις των ιδιωτικών αεροσκαφών των δισεκατομμυριούχων επιχειρηματιών στον τομέα της τεχνολογίας Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Τζεφ Μπέζος και Μπιλ Γκέιτς, έχουν επίσης, απενεργοποιηθεί.

To Twitter αποκατέστησε σύντομα τον αυτοματοποιημένο -μέσω προγράμματος- λογαριασμό, πριν τον απενεργοποιήσει και πάλι, αφού είχε ανακοινώσει ότι “η δημοσιοποίηση πληροφοριών εντοπισμού” αποτελεί παραβίαση της πολιτικής του.

Ο Μασκ δήλωσε χθες ότι “οποισδήποτε λογαριασμός χρήστη δημοσιοποιεί μία τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο θα απενεργοποιείται, καθώς πρόκειται για μία φυσική παραβίαση της ασφάλειας” του προσώπου.

“Οι αναρτήσεις σχετικά με τις τοποθεσίες που ταξίδεψε κάποιος σε μεταγενέστερο χρόνο δεν αποτελούν πρόβλημα ασφάλειας. Έτσι είναι εντάξει”, εξήγησε ο Μασκ.

Ο δισεκατομμυριούχος ανέφερε σε μία ανάρτησή του ότι ένας από τους γιους του (lil X) παρενοχλήθηκε, συνδέοντας το περιστατικό σε λογαριασμούς ιχνηλάτησης.

Last night, car carrying lil X in LA was followed by crazy stalker (thinking it was me), who later blocked car from moving & climbed onto hood.



Legal action is being taken against Sweeney & organizations who supported harm to my family.