Τσετσενία: Μια Ρωσίδα δημοσιογράφος και ο δικηγόρος της δέχθηκαν επίθεση

Μια ερευνήτρια δημοσιογράφος της ανεξάρτητης ρωσικής εφημερίδας Νόβαγια Γκαζέτα και ο δικηγόρος της ξυλοκοπήθηκαν από αγνώστους σήμερα στη ρωσική περιφέρεια της Τσετσενίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εφημερίδα.

Οι δράστες κατέστρεψαν επίσης εξοπλισμό και έγγραφα που ανήκαν στη δημοσιογράφο Γελένα Μιλάσινα και στο δικηγόρο Αλεξάντρ Νέμοφ, αφού τους σταμάτησαν ενώ κατευθύνονταν από το αεροδρόμιο προς την τσετσενική πρωτεύουσα Γκρόζνι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η δημοσιογράφος μεταφέρθηκε στο νοσκομείο, ανέφερε η ρωσική μη κυβερνητική οργάνωση για να ανθρώπινα δικαιώματα Μεμόριαλ. «Τα δάχτυλα της Έλενα Μιλάσινα έχουν σπάσει και κατά διαστήματα χάνει τις αισθήσεις της», διευκρίνισε η μκο σε ανακοίνωσή της.

