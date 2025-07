Τσεχία: Μπλακάουτ σε μέρη της χώρας λόγω προβλημάτων στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης

Μπλακάουτ πλήττει το μεσημέρι της Παρασκευής μέρη της Τσεχίας, λόγω διακοπής λειτουργίας σε τμήματα του τσεχικού εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου CEPS.

«Μέρος του συστήματος μεταφοράς είναι χωρίς τάση. Το συμβάν επηρέασε επίσης ένα μεγαλύτερο μέρος υποσταθμών του συστήματος μεταφοράς», τόνισε, προσθέτοντας ότι τα αίτια βρίσκονται υπό διερεύνηση.

⚠️ A power outage in Prague, Czech Republic, caused by a substation failure, has also impacted areas like the Krkonoše Mountains, with large power plants and operators experiencing issues, leading to a 1.35 GW drop in consumption. pic.twitter.com/MJjDfUZh8l