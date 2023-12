Τσεχία: Η χώρα θρηνεί τα θύματα του μακελειού στην Πράγα

Η Τσεχία θρηνεί σήμερα τα θύματα της χειρότερης μαζικής δολοφονικής επίθεσης που δέχθηκε η χώρα μετά τις επιθέσεις του 2015. Πένθιμα χτύπησαν οι καμπάνες σε όλη τη χώρα και οι σημαίες κυμάτισαν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους για τους 14 νεκρούς της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο της Πράγας την Πέμπτη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Γιαν Γράουμπνερ τέλεσε λειτουργία στον κεντρικό καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου στο Κάστρο της Πράγας ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή το μεσημέρι, με τον κόσμο να σταματά στους δρόμους εν μέσω δυνατής βροχής και χιονιού και σε εμπορικά κέντρα κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων αγορών.

