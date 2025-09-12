Ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ «δεν είναι ερασιτέχνης», αναφέρουν οι ειδικοί, μετά την εμφάνιση βίντεο του υπόπτου που τον δείχνει να κουτσαίνει προς το πανεπιστημιακό campus - πιθανώς με το όπλο του κρυμμένο μέσα στο τζιν του.

Όπωε σνσφέρει η Daily Mail, σύμφωνα με τις Αρχές, ο ύποπτος είναι ένας άνδρας σε ηλικία φοίτησης με υψηλό επίπεδο επάρκειας στη χρήση πυροβόλων όπλων και πιθανή εξοικείωση με το πανεπιστημιακό campus στη Γιούτα.

Νέο βίντεο που τραβήχτηκε λίγο πριν τη δολοφονία δείχνει τον ύποπτο να κουτσαίνει σε μια ήσυχη γειτονιά προς το πανεπιστήμιο όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ. Τον βλέπουμε να περνάει το δρόμο κουτσαίνοντας, ενώ φαίνεται να έχει το χέρι του στην τσέπη του.

Το βίντεο που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί δείχνει τον ύποπτο να φοράει μαύρο μακρυμάνικο πουκάμισο με την αμερικανική σημαία, σκούρα γυαλιά ηλίου, καπέλο του μπέιζμπολ και αθλητικά παπούτσια Converse. Μια θεωρία είναι ότι η ενδυμασία αυτή επιλέχθηκε ως μεταμφίεση για να τον βοηθήσει να αναμειχθεί με τους δεξιούς υποστηρικτές του Κερκ.

Άλλα βίντεο από κάμερες παρακολούθησης δείχνουν τον ύποπτο να τρέχει δραματικά πάνω σε μια στέγη πριν πηδήξει από ύψος περίπου 3 μέτρων στο έδαφος, αφήνοντας πίσω του αποτυπώματα παλάμης και αντιβραχίου. Οι Αρχές θεωρούν ότι ο τρόπος διαφυγής του υποδηλώνει ότι είναι αθλητικός και σε καλή φυσική κατάσταση.

Οι ερευνητές βρήκαν αργότερα ένα ισχυρό τουφέκι Mauser .30-06 σε μια κοντινή δασώδη περιοχή. Υπήρχε μια χρησιμοποιημένη σφαίρα ακόμα στη θαλάμη και τρεις αχρησιμοποίητες σφαίρες στο γεμιστήρα. Αρχικές αναφορές ανέφεραν ότι μερικές φέρουν χαραγμένα μηνύματα που υποτίθεται προωθούν ιδεολογίες σχετιζόμενες με την τρανς κοινότητα. Ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι τέτοιες πληροφορίες μπορεί να παρερμηνεύονται.

Ειδικοί στη χρήση όπλων και πρώην πράκτορες που μίλησαν στα μέσα σημειώνουν ότι η μία και μόνο βολή που στέρησε τη ζωή στον Κερκ ήταν ακριβείας. Ο πρώην πράκτορας του FBI, Nτένις Φρανκς τόνισε πως απαιτείται μεγάλη αυτοπεποίθηση και δεξιότητα για να εκτελέσει κανείς τέτοια βολή, προσθέτοντας ότι η απόσταση της βολής δεν θα αποτελούσε πρόκληση για έναν έμπειρο σκοπευτή.

Τεταμένο το κλίμα στις ΗΠΑ: Ακραίες αντιδράσεις και πανηγυρισμοί μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Τεταμένο είναι το κλίμα στις ΗΠΑ, έπειτα από τις αντιδράσεις πανηγυρισμού επικριτών του δολοφονηθέντα Τσάρλι Κερκ.

Στον απόηχο της δολοφονίας του Κερκ, ένα κύμα «πανηγυρικών», σαρκαστικών και κοροϊδευτικών αναρτήσεων άρχισε να εμφανίζεται στο διαδίκτυο, κυρίως από χρήστες που αυτοαποκαλούνταν αριστεροί, προκαλώντας ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το News18.

Σημειώνεται πως ορισμένοι επικριτές του Κερκ, ανάμεσά τους εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι φέρεται να ανάρτησαν πανηγυρικά σχόλια για τον θάνατό του στα social media. Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν την άμεση αντίδραση πολιτειακών και ομοσπονδιακών αρχών, καθώς και έντονες αντιπαραθέσεις στον δημόσιο διάλογο.

Ο Επίτροπος Εκπαίδευσης της Φλόριντα, προειδοποίησε ότι θα διερευνήσει προσωπικά κάθε εκπαιδευτικό που ανάρτησε σχόλια ή βίντεο τα οποία πανηγύριζαν για τον θάνατο του Κερκ, καθώς υπήρξαν καταγγελίας για εμπρηστικά σχόλια μετά την δολοφονία του 31χρονου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Orlando Sentinel, αρκετοί καθηγητές βρίσκονται ήδη υπό έρευνα για πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, μια δασκάλα στη Μασαχουσέτη φέρεται να ανάρτησε βίντεο όπου τραγουδάει το «God Bless America» χαμογελώντας ειρωνικά μπροστά από τηλεοπτική κάλυψη της δολοφονίας. Ωστόσο, μετά από ώρα το βίντεο διεγράφη.

Σε άλλη περίπτωση, δάσκαλος δημόσιου σχολείου στη Νέα Υόρκη φέρεται να χαρακτήρισε τον Κερκ «επίδοξο Γκέμπελς» σε αναρτήσεις του στο Facebook, γράφοντας: «Στα τσακίδια».

Ακόμη πιο ακραία ήταν τα σχόλια της Κρίστεν Ιβ, καθηγήτριας σε σχολείο του στο Φόρτ Μπραγκ η οποία φέρεται να έγραψε πως ο Κερκ ήταν «σκουπίδι» και ότι «η ψήφος δεν αρκεί, τα πράγματα πρέπει να γίνουν βρώμικα, ίσως και βίαια».

Αντιδράσεις με τις δηλώσεις βουλευτή

Στην αμερικανική πολιτική σκηνή, οι δηλώσεις της δημοκρατικής βουλευτού Ιλχάν Ομάρ προκάλεσαν περαιτέρω αντιδράσεις. Σε συνέντευξή της, η Ομάρ γέλασε ειρωνικά απορρίπτοντας τα αφιερώματα στην κληρονομιά του Κερκ και χαρακτήρισε τις απόψεις του «αρρωστημένες».