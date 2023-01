Χωρίς την έκβαση που θα επιθυμούσε η Άγκυρα φαίνεται πως ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Ουάσινγκτον. Μπορεί οι δύο πλευρές να συζήτησαν για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ - Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού του στόλου των F-16, ωστόσο οι προϋποθέσεις που τέθηκαν επι τάπητος από την αμερικανική πλευρά, δυσαρέστησαν τον Τούρκο υπουργό, ο οποίος δεν έχασε ευκαιρία να επιτεθεί στην Ελλάδα.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του, αφού προέτρεψε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να δείξει αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Άγκυρα, κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να κρατήσει «ίσες αποστάσεις» μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

«Οι ΗΠΑ έχουν ανατρέψει την ισορροπία στη σχέση τους με την Ελλάδα προς όφελός τους» είπε ο Τσαβούσογλου, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu και συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα παραμέλησε το καθεστώς των αποστρατιωτικοποιημένων νησιών και οι ΗΠΑ δεν έφεραν αντίρρηση για το θέμα»

Η απάντηση της ελληνικής πλευράς στις δηλώσεις αυτές ήταν άμεση, με διπλωματικές πηγές να αναφέρουν ότι:

«Οι κατηγορίες που εξαπολύει η Τουρκία κατά της Ελλάδας ξεπερνoύν κάθε όριο λογικής και δεν πείθουν την διεθνή κοινότητα, τονίζουν διπλωματικές πηγές σχολιάζοντας τις πρόσφατες αναφορές Τούρκων αξιωματούχων περί αποστρατικοποίησης νήσων και προκλητικών ελληνικών ενεργειών.

Οι πρόσφατες αναφορές Τούρκων αξιωματούχων περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών αποτελούν μια επανάληψη των τουρκικών έωλων αιτιάσεων τις οποίες η Ελλάδα έχει επανειλημμένα απορρίψει στο σύνολο τους με σειρά από τεκμηριωμένα επιχειρήματα, τα οποία περιέχονται και στις σχετικές επιστολές, που έχουν αποσταλεί στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ»

Εντωμεταξύ, συνεχίζοντας την επιθετική ρητορική ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σχολίασε πως «οι Ελληνοκύπριοι θα μπορούν να αγοράσουν όπλα από τις ΗΠΑ. Εναντίον τίνος; Ενάντια στους Τουρκοκύπριους, εναντίον της Τουρκίας. Επειδή οι Ελληνοκύπριοι συνεργάστηκαν καλύτερα στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αν το θέμα είναι χρήμα, μπορούν να δοθούν διαφορετικά κίνητρα. Αυτό σημαίνει σπάσιμο της ισορροπίας».

Turkish FM @MevlutCavusoglu tells me the US is allowing Greek Cypriots to arm themselves against Turkish Cypriots, and Greece is militarising islands with the US help



He says Blinken told him the US relationship with Turkiye and Greece is equal pic.twitter.com/be61xyIlGS