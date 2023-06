Τσαβούσογλου προς Σουηδό ΥΠΕΞ: Τηρήστε τις δεσμεύσεις σας για την τρομοκρατία

Νέο μήνυμα προς τη Σουηδία, να εκπληρώσει τις απαιτήσεις της Τουρκίας για να εγκρίνει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, απηύθυνε εκ νέου ο Μελβούτ Τσαβούσογλου, απαντώντας ουσιαστικά σε ανάρτηση του ΥΠΕΞ Σουηδίας.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του, που επισυνάπτει το tweet του Σουηδού Υπουργού Εξωτερικών Τομπίας Μπίλστρoμ, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει: «Ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Σουηδούς φίλους μας! Εκπληρώστε τις δεσμεύσεις σας που απορρέουν από το Τριμερές Μνημόνιο και λάβετε συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν».

A crystal clear message to our Swedish Friends! Fulfill your commitments arising from Trilateral Memorandum & take concrete steps in the fight against terrorism. The rest will follow. https://t.co/PS1gpSMyA0

Νωρίτερα ο Μπίλστρoμ, με αφορμή και τη σημερινή έκτακτη συνάντηση των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ, σε ανάρτησή του δήλωνε ότι «η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Όσλο σήμερα έδειξε ισχυρή υποστήριξη από τα κράτη μέλη προς την ένταξη της Σουηδίας στο NATO. Και ένα σαφές μήνυμα προς Τουρκία και Ουγγαρία να ξεκινήσουν την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ».

Meeting of NATO Foreign Ministers in Oslo today showed strong support from Member States towards 🇸🇪-membership in @NATO And a clear message to TR 🇹🇷 and HU 🇭🇺 to start the ratification of Sweden’s accession to NATO. pic.twitter.com/rnuUVKOmg4