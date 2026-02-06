Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε την Πέμπτη τον ιστότοπο TrumpRx.gov, ο οποίος έχει ως στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές πρόσβαση σε συνταγογραφούμενα φάρμακα σε μειωμένες τιμές και αποτελεί κεντρικό πυλώνα των προσπαθειών του για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου ιστότοπου σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, μαζί με τον διοικητή των Κέντρων Medicare & Medicaid Services, Δρ. Mehmet Oz, και τον διευθυντή του National Design Studio και συνιδρυτή της Airbnb, Joe Gebbia.

«Οι άνθρωποι θα εξοικονομήσουν πολλά χρήματα και θα είναι υγιείς», δήλωσε ο Τραμπ.

Δεκαέξι από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους κατασκευαστές φαρμάκων έχουν συνάψει συμφωνίες «πιο ευνοημένης χώρας» με την κυβέρνηση Τραμπ για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων για τους Αμερικανούς σε αντάλλαγμα για απαλλαγές από τους αμερικανικούς δασμούς. Βάσει αυτών των συμφωνιών, θα μειώσουν τις τιμές για το κυβερνητικό πρόγραμμα Medicaid και, μέσω του TrumpRx, για τους καταναλωτές που πληρώνουν με μετρητά.

Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν συμφωνίες με τις Eli Lilly LLY.N και Novo NordiskNOVOb.CO για τη μείωση των τιμών των δημοφιλών φαρμάκων GLP-1 για την απώλεια βάρους. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι αυτές οι συμφωνίες θα μειώσουν τις τιμές κατά μέσο όρο μεταξύ 149 και 350 δολαρίων το μήνα για τους Αμερικανούς.

Η Novo και η Lilly πωλούν επί του παρόντος τα φάρμακά τους για την απώλεια βάρους απευθείας στους καταναλωτές, τα οποία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 10% των συνολικών πωλήσεων, σύμφωνα με τις εταιρείες. Το χάπι Wegovy της Novo, που κυκλοφόρησε στις αρχές του περασμένου μήνα, πωλείται επί του παρόντος αποκλειστικά σε κανάλια απευθείας πώλησης στους καταναλωτές, καθώς περιμένει τις ασφαλιστικές εταιρείες να καθορίσουν τους όρους κάλυψης.

«Συνεχίζουμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση των ανθρώπων στα αυθεντικά, εγκεκριμένα από τον FDA φάρμακά μας, επεκτείνοντας τη διαθεσιμότητα μέσω πολλαπλών, βολικών επιλογών», δήλωσε ο Chris Pernie, αναπληρωτής αντιπρόεδρος της Novo για τις δημόσιες σχέσεις στις ΗΠΑ.

«Η κυκλοφορία του TrumpRx θα διευρύνει περαιτέρω την πρόσβαση των ασθενών στα Ozempic και Wegovy, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατα εγκεκριμένου χαπιού Wegovy, στις τιμές που ισχύουν για ιδιώτες», δήλωσε ο Pernie σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το STAT News, ο ιστότοπος θα λειτουργεί με την υποστήριξη του ιστότοπου GoodRx, ο οποίος προσφέρει εκπτώσεις σε συνταγογραφούμενα φάρμακα. Αναφέρθηκε ότι το TrumpRx δεν θα πωλεί τα φάρμακα απευθείας, αλλά θα παραπέμπει τους ασθενείς σε άλλους ιστότοπους για να τα αγοράσουν.

Αβέβαιο παραμένει πόσο θα εξοικονομήσουν οι καταναλωτές

Το πόσο θα εξοικονομήσουν οι καταναλωτές είναι αβέβαιο. Ο ιστότοπος απευθύνεται σε καταναλωτές που επιθυμούν να αγοράσουν φάρμακα χωρίς να χρησιμοποιήσουν την ασφάλειά τους, πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότερες αγορές δεν θα υπολογίζονται στα αφαιρετέα ποσά της ασφάλειας των ασθενών.

«Υπάρχει ένα πραγματικό ερώτημα σχετικά με την αξία αυτού για τα άτομα που έχουν ασφάλιση», δήλωσε η Juliette Cubanski, αναπληρώτρια διευθύντρια για την πολιτική Medicare στον οργανισμό υγειονομικής πολιτικής KFF. «Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τα έξοδα που θα πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι οι ασθενείς, τα οποία εξακολουθούν να είναι σχετικά απαγορευτικά για πολλούς ανθρώπους».

Οι ασθενείς στις ΗΠΑ πληρώνουν σήμερα πολύ περισσότερα για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, συχνά σχεδόν τριπλάσια, σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες, και ο Τραμπ ασκεί πιέσεις στις φαρμακευτικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές στις ΗΠΑ στα επίπεδα που ισχύουν στο εξωτερικό.

Άλλες φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν υπογράψει τις συμφωνίες είναι οι Pfizer PFE.N, AstraZeneca AZN.L, Merck MRK.N και GSK GSK.L.

Εκτός από τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, τα φάρμακα που θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο περιλαμβάνουν το φάρμακο για τον διαβήτη Januvia της Merck, το αντιπηκτικό Plavix της Sanofi SASY.PA, τον εισπνευστήρα για το άσθμα Advair Diskus 500/50 της GSK, το φάρμακο για τη χοληστερόλη Repatha της Amgen AMGN.O και το φάρμακο για την ηπατίτιδα C Epclusa της Gilead GILD.O.

Η Pfizer ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα TrumpRx την Πέμπτη, προσθέτοντας σε δήλωσή της ότι θα παρέχει πάνω από 30 φάρμακα σε μειωμένες τιμές.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι άλλες εκπτώσεις περιλαμβάνουν φάρμακα γονιμότητας, όπως το Gonal-F της EMD Serono και το Cetrotide της Merck.

Αν και δεν είναι άμεσα σαφές πόσο αποτελεσματικός θα είναι ο ιστότοπος στην εξοικονόμηση χρημάτων για τους καταναλωτές, οι φαρμακευτικές εταιρείες αναμένεται να επωφεληθούν από την έναρξη λειτουργίας του, δήλωσε η Cubanski.

«Από τη σκοπιά των ίδιων των φαρμακευτικών εταιρειών, η προσέγγιση της απευθείας πώλησης στους καταναλωτές έχει πολλά πλεονεκτήματα. Μπορούν να παρακάμψουν τις ασφαλιστικές εταιρείες», είπε. «Η πώληση ενός φαρμάκου με έκπτωση είναι καλύτερη από την μη πώληση καθόλου».

«Αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως μια συντονισμένη προσπάθεια για την παροχή χαμηλότερων τιμών φαρμάκων σε όλους τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμη και αν υπάρχει κάποια αξία για ορισμένους ανθρώπους».