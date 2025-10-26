Τρινιντάντ και Τομπάγκο: Αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατέπλευσε στο Πορτ οφ Σπέιντ για ασκήσεις με τον τοπικό στρατό (vids)

Ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων κατέπλευσε σήμερα στο Πορτ οφ Σπέιν, την πρωτεύουσα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, του μικρού αρχιπελάγους που απέχει μόλις δέκα χιλιόμετρα από τη Βενεζουέλα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις στον Βενεζουελάνο ομόλογό του, τον Νικολάς Μαδούρο.

Η άφιξη του USS Gravely και μιας μονάδας πεζοναυτών για κοινές ασκήσεις με τον στρατό του Τρινιντάντ είχε ανακοινωθεί την Πέμπτη από την κυβέρνηση αυτής της αγγλόφωνης χώρας των 1,4 εκατ. κατοίκων.

Η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει επτά πολεμικά πλοία στην Καραϊβική και τον Κόλπο του Μεξικού, επισήμως στο πλαίσιο μιας επιχείρησης εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών, στοχεύοντας ιδίως τη Βενεζουέλα και τον πρόεδρό της. Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι αναμένεται στην περιοχή το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο. Την Παρασκευή ο Μαδούρο είπε ότι πρόκειται για μια απόπειρα των ΗΠΑ «να εφεύρουν έναν νέο πόλεμο».

Ο Τραμπ κατηγορεί τον ομόλογό του ότι εμπλέκεται ευθέως στη διακίνηση ναρκωτικών, κάτι που ο Μαδούρο διαψεύδει κατηγορηματικά. Σύμφωνα με το Καράκας, η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή του καθεστώτος» και να αρπάξει τα σημαντικά πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Στο Πορτ οφ Σπέιν, ορισμένοι κάτοικοι τάχθηκαν υπέρ της παρουσίας των αμερικανικών δυνάμεων σε τόσο μικρή απόσταση από τα παράλια της Βενεζουέλας. «Το κάνουν για να βοηθήσουν να ξεκαθαρίσουν τα προβλήματα με τα ναρκωτικά» είπε η Λίζα, μια 52χρονη κάτοικος που δεν θέλησε να αποκαλύψει το επώνυμό της. «Είναι για καλό, πολλοί άνθρωποι θα απελευθερωθούν από την καταπίεση (…) και το έγκλημα», πρόσθεσε.

Πολλοί ωστόσο εξέφρασαν ανησυχία για τον κατάπλου του αντιτορπιλικού. «Αν συνέβαινε κάτι μεταξύ της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ (…) μπορεί εμείς να δεχόμασταν πλήγματα» είπε ο Ντάνιελ Χόλντερ, 63 ετών, που διαφωνεί με τη στρατηγική της κυβέρνησής του. Η πρωθυπουργός του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Κάμλα Περσάντ-Μπισεσάρ, είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ και αφού ανέλαβε την εξουσία τον περασμένο Μάιο έχει υιοθετήσει οξεία ρητορική κατά της εγκληματικότητας και της μετανάστευσης των Βενεζουελάνων στη χώρα της. Θα έπρεπε να αφήσει την Ουάσινγκτον και το Καράκας να λύσουν μόνοι τους τις διαφορές τους «αντί να προσπαθεί να μπει στη μέση», σχολίασε ο Χόλντερ.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε αεροπορικά πλήγματα εναντίον σκαφών τα οποία θεωρούν ότι διακινούν ναρκωτικά, στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Μέχρι σήμερα είναι γνωστά δέκα τέτοια πλήγματα, από τα οποία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 43 άνθρωποι, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης. Σε ένα από τα πλήγματα, στα μέσα Οκτωβρίου, σκοτώθηκαν δύο πολίτες του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, σύμφωνα με τις οικογένειές τους. Οι τοπικές αρχές ούτε το διέψευσαν, ούτε το επιβεβαίωσαν.

Ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι νόμιμα τα πλήγματα σε διεθνή και ξένα χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που δεν έχουν συλληφθεί ή ανακριθεί.