Τρίμηνη κράτηση του ιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν Μοντανά, αποφάσισαν οι τοπικές δικαστικές Αρχές

Ένα ελβετικό δικαστήριο διέταξε τη Δευτέρα ότι ο συνιδιοκτήτης ενός μπαρ στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο Κρανς-Μοντάνα, το οποίο πυρπολήθηκε την Πρωτοχρονιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 40 άτομα, πρέπει να παραμείνει υπό προσωρινή κράτηση για τρεις μήνες.

Βέβαια, αυτό θα μπορούσε να αναθεωρηθεί εάν ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου φυγής, όπως η κατάθεση εγγύησης.

Οι εισαγγελείς του καντονιού Valais διέταξαν αρχικά την κράτηση του Μορέτι την Παρασκευή, μετά από μακρά ακροαματική διαδικασία με τον ίδιο και τη σύζυγό του, Τζέσικα.

Οι δικηγόροι της Τζέσικα Μορέτι δήλωσαν σε ανακοίνωση τη Δευτέρα ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα επιτρέψει στον σύζυγό της να ανακτήσει την ελευθερία του μόλις πληρωθούν οι προϋποθέσεις.

«Η αρχή αυτή έλαβε υπόψη την άνευ όρων δέσμευση της Τζέσικα Μορέτι και του συζύγου της να μην αποφύγουν τις νομικές διαδικασίες που θα αντιμετωπίσουν μαζί», ανέφεραν.