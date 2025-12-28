Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος υπέγραψαν την προηγούμενη εβδομάδα ένα τριμερές σχέδιο εργασίας για στρατιωτική συνεργασία για το 2026, ανακοινώνει ο Ισραηλινός Στρατός (IDF), σε μια κίνηση που εμβαθύνει περαιτέρω τον συντονισμό ασφάλειας μεταξύ των περιφερειακών αντιπάλων της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, όπως επισημαίνουν οι Times of Israel.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στην Κύπρο, περιλαμβάνει επίσης διμερή σχέδια εργασίας μεταξύ του Ισραηλινού Στρατού, των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου, και καλύπτει κοινές ασκήσεις και εκπαίδευση, ομάδες εργασίας σε διάφορους τομείς και στρατηγικό στρατιωτικό διάλογο για κοινές προκλήσεις ασφάλειας, σύμφωνα με τον στρατό.

Όπως τονίζεται σε ανάρτηση των IDF, οι συμφωνίες αυτές ενδυναμώνουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών και συμβάλλουν στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

🇮🇱🤝🇬🇷🤝🇨🇾 The trilateral military cooperation work plan between Israel, Greece, and Cyprus, along with bilateral plans between the IDF and the Hellenic Armed Forces and the Cypriot National Guard for 2026, was signed last week in Cyprus.



The plans include joint exercises,… — Israel Defense Forces (@IDF) December 28, 2025

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φιλοξένησε στην Ιερουσαλήμ τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι «όσοι φαντάζονται ότι μπορούν να επαναφέρουν τις αυτοκρατορίες τους και την κυριαρχία τους στα εδάφη μας» θα πρέπει να «το ξεχάσουν», σε μια μάλλον υπαινικτική αναφορά προς την Τουρκία.