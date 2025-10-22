Τραμπ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης μου οφείλει πολλά χρήματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «πιθανόν του οφείλει πολλά χρήματα», μετά τη δημοσίευση από τον Τύπο ρεπορτάζ κατά το οποίο επιδιώκει να λάβει εκατοντάδες εκατομμύρια ως αποζημίωση για έρευνες σε βάρος του στο παρελθόν.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι δικηγόροι του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα αξιώνουν κάπου 230 εκατομμύρια δολάρια από το υπουργείο ως αποζημίωση για ομοσπονδιακές έρευνες σε βάρος του πριν από την εκλογή του για δεύτερη θητεία.

«Η απόφαση αυτή θα πρέπει να περάσει από το γραφείο μου. Και είναι πολύ παράξενο ότι θα πάρω μια απόφαση με την οποία θα πληρώνω εμένα τον ίδιο», σχολίασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος που τον ρώτησαν σχετικά με το δημοσίευμα αυτό στο Οβάλ Γραφείο. «Όμως υπέστην μεγάλη ζημία», πρόσθεσε.

Μετά το τέλος της πρώτης θητείας του (2017-2021), ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε στόχος ομοσπονδιακών ερευνών ιδίως για παράνομες προσπάθειες ανατροπής του αποτελέσματος των εκλογών του Νοεμβρίου του 2020, που κέρδισε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, και διότι διατήρησε στην κατοχή του διαβαθμισμένα κρατικά έγγραφα. Οι έρευνες εγκαταλείφθηκαν αφού επανεξελέγη στο κορυφαίο αξίωμα πέρυσι.

Για αυτό ο επιχειρηματίας των ακινήτων επέμεινε πως το υπουργείο Δικαιοσύνης «πιθανόν του οφείλει πολλά χρήματα». «Αν πάρω χρήματα από τη χώρα μας, θα κάνω κάτι καλό με αυτά, θα τα δώσω σε φιλανθρωπίες ή στον Λευκό Οίκο», είπε.

Αφότου επέστρεψε στην προεδρία των ΗΠΑ, ο ρεπουμπλικάνος εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον ΜΜΕ και άλλων, καταγγέλλοντας πως του εναντιώθηκαν, εξασφαλίζοντας σε κάποιες από αυτές τις υποθέσεις τεράστια ποσά.

Ανέφερε πως «θα μπορούσε» να ισχύει πως δικηγόροι του υπέβαλαν αίτημα για αποζημίωση στο υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά διαβεβαίωσε πως «δεν γνωρίζει καν τα ποσά» και «δεν μιλάει μαζί τους».

Εκπρόσωπος της ομάδας δικηγόρων του Τραμπ δεν επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ των Τάιμς, όμως είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο πρόεδρος «συνεχίζεται να αμύνεται έναντι όλων των κυνηγιών μαγισσών των δημοκρατικών».