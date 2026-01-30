Τραμπ: Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο απειλεί με δασμούς τις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επισείει την απειλή ότι οι ΗΠΑ «μπορεί» να προχωρούν στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών ύψους που δεν διευκρινίζεται σε χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα.

«Επιπρόσθετος τελωνειακός δασμός ad valorem μπορεί να επιβάλλεται σε εισαγόμενα αγαθά που παράγονται από οποιαδήποτε χώρα πουλάει άμεσα ή έμμεσα ή παραδίδει πετρέλαιο στην Κούβα», αναφέρει το κείμενο του εκτελεστικού διατάγματος, που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο. Ο όρος ad valorem («ανάλογα με την αξία» στα λατινικά) σημαίνει ότι οι επιπλέον δασμοί θα είναι κυμαινόμενοι και θα υπολογίζονται ανάλογα με τις εκτιμώμενες τιμές πώλησης των αγαθών.

Η απόφαση αυτή, με σκοπό να κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο η πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, βασίζεται στην ανακήρυξη από τον Ντόναλντ Τραμπ κατάστασης «έκτακτης ανάγκης» εξαιτίας της «εξαιρετικής απειλής» που εγείρει η Κούβα για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια», πάντα κατά το διάταγμα.

Η Κούβα χαρακτηρίζει «βάρβαρη πράξη επίθεσης» την απειλή των ΗΠΑ για τις πωλήσεις πετρελαίου

Από την πλευρά της η Κούβα χαρακτήρισε την Πέμπτη «βάρβαρη πράξη επίθεσης» την υπογραφή του εν λόγω διατάγματος.

«Καταγγέλλουμε σε όλο τον κόσμο αυτή τη βάρβαρη πράξη επίθεσης εναντίον της Κούβας και του λαού της, που υπομένει για πάνω από 65 χρόνια τον πιο μακρό και απάνθρωπο οικονομικό αποκλεισμό που επιβλήθηκε ποτέ σ’ ένα ολόκληρο έθνος», καθώς σημαίνει πως ο κόσμος στη χώρα της Καραϊβικής στο εξής θα «υποχρεωθεί να υποστεί ακραίες συνθήκες ζωής», υπογράμμισε μέσω X ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες.

Ανέφερε ότι «καταδικάζουμε τη νέα κλιμάκωση» που βασίστηκε, όπως τόνισε, σε «μακρύ κατάλογο ψεμάτων, που έχει σκοπό να παρουσιαστεί η Κούβα ως απειλή που δεν είναι».

Η Ουάσιγκτον προσάπτει στην κουβανική κυβέρνηση ότι «ευθυγραμμίζεται να υποστηρίζει χώρες, διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις και παράγοντες εχθρικούς έναντι των ΗΠΑ», όπως η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν, η Χαμάς, η Χεζμπολάχ, ότι «αποσταθεροποιεί την περιοχή μέσω της μετανάστευσης και της βίας», ότι «διαδίδει τις κομμουνιστικές ιδέες της, τα προγράμματά της και τις πρακτικές της».

«Η μοναδική απειλή για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, και η μοναδική κακόβουλη επιρροή, είναι αυτή (...) της κυβέρνησης των ΗΠΑ εναντίον των εθνών και των λαών της Αμερικής μας», ανέτεινε ο Μπρούνο Ροδρίγκες καταγγέλλοντας τον «εκβιασμό» και τον «εξαναγκασμό» στον οποίο επιδίδεται η Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε πρόσφατα στην Αβάνα ότι δεν θα λαμβάνει πλέον «καθόλου πετρέλαιο» από τη Βενεζουέλα αν δεν κλειστεί «συμφωνία» μαζί του.