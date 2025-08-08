Τραμπ: Θα συναντηθώ σύντομα με τον Πούτιν - «Ανταλλαγές εδαφών προς όφελος και των δύο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί «πολύ σύντομα» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να μεσολαβήσει για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την ελπίδα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, μιλώντας από τον Λευκό Οίκο στο περιθώριο της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάν Αλίγεφ και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, ο Τραμπ είπε ότι σχεδιάζει να ανακοινώσει αργότερα την Παρασκευή περισσότερες λεπτομέρειες της συνάντησης με τον Ρώσο ομόλογό του.

Trump:



I will be meeting with Putin very shortly. He wants to meet as soon as possible too.

«Θα συναντηθώ πολύ σύντομα με τον πρόεδρο Πούτιν. Θα είχε γίνει νωρίτερα, αλλά υποθέτω ότι υπάρχουν οι ρυθμίσεις ασφαλείας που, δυστυχώς, πρέπει να γίνουν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Μάλιστα, είπε, «θέλει και αυτός πάρα πολύ να συναντηθεί μαζί μου».

Υπονόησε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενδέχεται να μην συμμετάσχει στη συνάντηση.

«Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να πάρει όλα όσα χρειάζεται, επειδή πρέπει να ετοιμαστεί να υπογράψει κάτι», τόνισε ο Τραμπ και αναφέρθηκε σε ανάκτηση κάποιων εδαφών και να γίνουν κάποιες ανταλλαγές.

Την ίδια ώρα, έκανε λόγο για ορισμένες ανταλλαγές εδαφών «προς όφελος και των δύο».

BREAKING: Trump says we will see some "swapping" of territories in Ukraine.



"Some back, some switched. There will be some swapping of territories."

Εξήγησε ότι «έχουμε να κάνουμε με ένα έδαφος για το οποίο μαίνονται μάχες εδώ και 3,5 χρόνια. Πολλοί Ρώσοι έχουν πεθάνει και πολλοί Ουκρανοί έχουν πεθάνει», πρόσθεσε.

«Έτσι, εξετάζουμε αυτό το ζήτημα, αλλά στην πραγματικότητα επιδιώκουμε να ανακτήσουμε κάποια εδάφη και να πραγματοποιήσουμε κάποια ανταλλαγή. Στην πραγματικότητα, είναι περίπλοκο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ περίπλοκο. Αλλά θα ανακτήσουμε κάποια εδάφη», σημείωσε.

WSJ - Πούτιν σε Γουίτκοφ: Τερματισμός του πολέμου με αντάλλαγμα την Ανατολική Ουκρανία

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα στην κυβέρνηση Τραμπ μια εκτενή πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, απαιτώντας σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, με αντάλλαγμα τη διακοπή των μαχών, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της WSJ, ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για την πρόταση, η οποία θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραδώσει την Ανατολική Ουκρανία, το Ντονμπάς, χωρίς η Ρωσία να δεσμευθεί σε κάτι ουσιαστικό πέραν της παύσης των εχθροπραξιών.

Η προσφορά, την οποία ο Πούτιν μετέφερε την Τετάρτη στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, προκάλεσε διπλωματική κινητοποίηση για περαιτέρω διευκρίνιση των λεπτομερειών της πρότασης.

Μάλιστα, ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ και τον Γουίτκοφ σε σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών αυτήν την εβδομάδα, είπαν ότι ανησυχούν πως ο Πούτιν χρησιμοποιεί απλώς την πρόταση ως τέχνασμα για να αποφύγει νέες, τιμωρητικές αμερικανικές κυρώσεις και δασμούς, ενώ συνεχίζει τον πόλεμο.

Ο Πούτιν είπε στον Γουίτκοφ ότι θα συμφωνούσε σε πλήρη κατάπαυση του πυρός εάν η Ουκρανία συμφωνούσε να αποσύρει τις δυνάμεις της από ολόκληρη την ανατολική περιοχή Ντονέτσκ, σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την κλήση.

Η Ρωσία θα έθετε έτσι υπό τον έλεγχό της το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, καθώς και τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία κατέλαβε το 2014 και επιθυμεί να αναγνωριστεί ως κυρίαρχο ρωσικό έδαφος.

Σημειώνεται ότι, η Ρωσία κατέχει τώρα το μεγαλύτερο μέρος του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν σημαντικά τμήματα εδάφους, συμπεριλαμβανομένων βασικών πόλεων που αποτελούν πλέον προπύργια της άμυνάς τους.

Σε σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών αυτήν την εβδομάδα, οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να αποσαφηνίσουν μια βασική πτυχή της πρότασης — τι θα συνέβαινε στις νότιες περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, όπου ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν επίσης τμήμα του εδάφους, αναφέρει η Wall Street Journal.