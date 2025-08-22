Τραμπ: Θα απολύσω τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ, αν δεν παραιτηθεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα απομακρύνει τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Λίζα Κουκ, εάν δεν παραιτηθεί, κλιμακώνοντας την προσπάθειά του να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στην κεντρική τράπεζα.

«Θα την απολύσω αν δεν παραιτηθεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε μουσείο στην Ουάσινγκτον αφιερωμένο στον Λευκό Οίκο.

Η Κουκ, η πρώτη αφροαμερικανή γυναίκα που υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο της Fed, απάντησε ότι «δεν έχει καμία πρόθεση να εκφοβιστεί σε παραίτηση». Ο Τραμπ είχε ζητήσει την αποχώρησή της από την Τετάρτη, επικαλούμενος ισχυρισμούς για στεγαστικά δάνεια που κατέχει στο Μίσιγκαν και την Τζόρτζια.

Την ίδια ημέρα, η Κουκ δήλωσε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά κάθε ερώτημα που αφορά το οικονομικό της ιστορικό ως μέλος της Fed και ότι συγκεντρώνει ακριβείς πληροφορίες για να απαντήσει σε κάθε εύλογη απορία.

Η Κουκ ανήκει στους τρεις διοικητές που διορίστηκαν από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, με θητεία που εκτείνεται πέραν της προεδρίας Τραμπ, γεγονός που δυσχεραίνει την προσπάθειά του να εξασφαλίσει πλειοψηφία στο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Δύο από τα έξι υπόλοιπα μέλη έχουν οριστεί από τον ίδιο τον Τραμπ: ο κυβερνήτης Κρίστοφερ Γουόλερ και η αντιπρόεδρος εποπτείας Μισέλ Μπόουμαν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο του 2026. Τον κατηγορεί τόσο για την αποτυχία να μειώσει τα επιτόκια όσο και για υπερβάσεις κόστους στην ανακαίνιση του κτιρίου της Τράπεζας.