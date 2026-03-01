Τραμπ για Ιράν: Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν προχωρούν ταχύτερα από το χρονοδιάγραμμα - «Σκοτώθηκαν 48 ηγέτες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική επιχείρηση στο Ιράν εξελίσσεται ταχύτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, χαρακτηρίζοντας το καθεστώς της Τεχεράνης «εξαιρετικά βίαιο» και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ αποσκοπούν στην παγκόσμια ασφάλεια.

«Πρόκειται για ένα πολύ βίαιο καθεστώς, ένα από τα πιο βίαια στην ιστορία», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον δημοσιογράφο του CNBC, Τζο Κέρνεν.

«Κάνουμε τη δουλειά μας όχι μόνο για εμάς αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Και όλα προχωρούν ταχύτερα από το αναμενόμενο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος σε ενδεχόμενη διέξοδο για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σημείωσε ότι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά υποστήριξε ότι η κατάσταση εξελίσσεται θετικά.

«Τα πράγματα εξελίσσονται με πολύ θετικό τρόπο αυτή τη στιγμή», είπε.

Σε διαφορετική συνέντευξη του στο Fox News, ο Τραμπ επανέλαβε την ικανοποίηση του για τις επιχειρήσεις του αμερικανικού στρατού, λέγοντας πως «48 ηγέτες του Ιράν σκοτώθηκαν» στις τελευταίες επιθέσεις.

Σημειώνεται ότι, ο Τραμπ ξεκίνησε το Σάββατο κοινά πλήγματα με το Ισραήλ κατά του Ιράν, στα οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρακολουθεί και συντονίζει τις εξελίξεις από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.





