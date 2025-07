Τραμπ: Στο 19% οι δασμοί για τις Φιλιππίνες με αντάλλαγμα στρατιωτική συνεργασία

Συνάντηση είχε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον όμολογό του των Φιλιππίνων, Μπονγκμπόνγκ Μάρκος.



Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε νέο δασμολογικό συντελεστή 19% για τα αγαθά από τις Φιλιππίνες, χαρακτηρίζοντας της επίσκεψη του προέδρου Μάρκος «όμορφη» και ανακοιώνοντας ότι τα αμερικανικά αγαθά θα πληρώνουν μηδενικούς δασμούς.

Ο Τραμπ ανήρτησε την είδηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth μετά τη συνάντησή του με τον Μάρκος στο Οβάλ Γραφείο, όπου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

«Ήταν μια όμορφη επίσκεψη, και καταλήξαμε στην εμπορική μας συμφωνία, σύμφωνα με την οποία οι Φιλιππίνες θα ΑΝΟΙΞΟΥΝ την αγορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και με μηδενικούς δασμούς. Οι Φιλιππίνες θα πληρώνουν δασμούς 19%», δήλωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον Μάρκος «πολύ καλό και σκληρό διαπραγματευτή».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο σύμμαχοι του Ειρηνικού θα συνεργαστούν και στρατιωτικά, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Ο Μάρκος, ο πρώτος ηγέτης της Νοτιοανατολικής Ασίας που συναντήθηκε με τον Τραμπ στη δεύτερη θητεία του, δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την έναρξη της συνάντησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο «ισχυρότερος, στενότερος, πιο αξιόπιστος σύμμαχος» της χώρας του.

Ο δασμολογικός συντελεστής 19% ήταν ακριβώς κάτω από το 20% που απείλησε ο Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αλλά πάνω από τον συντελεστή 17% που είχε οριστεί τον Απρίλιο, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε αυτό που αποκάλεσε αμοιβαίους δασμολογικούς συντελεστές για δεκάδες χώρες. Ταιριάζει με τον συντελεστή 19% που ανακοινώθηκε για την Ινδονησία και ξεπερνά τον ελαφρώς υψηλότερο συντελεστή 20% του Βιετνάμ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν έλλειμμα σχεδόν 5 δισ. δολαρίων με τις Φιλιππίνες πέρυσι σε διμερές εμπόριο αγαθών ύψους 23,5 δισ. δολαρίων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο χώρες έκαναν «πολλές δουλειές» μεταξύ τους, προσθέτοντας ότι οι «πολύ μεγάλοι αριθμοί» της εμπορικής συμφωνίας θα μεγαλώσουν.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να επισκεφθεί την Κίνα για ένα ταξίδι-ορόσημο «στο όχι πολύ μακρινό μέλλον» και σημείωσε ότι οι Φιλιππίνες είχαν απομακρυνθεί από το Πεκίνο μετά την εκλογή του τον περασμένο Νοέμβριο.

«Η χώρα είχε ίσως γείρει προς την Κίνα, αλλά την απογειώσαμε πολύ, πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να μειώσει τις εντάσεις με το Πεκίνο τις τελευταίες εβδομάδες μετά την παύση ενός τιτανομαχικού δασμολογικού πολέμου που έχει αναστατώσει το παγκόσμιο εμπόριο και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Τρίτη ότι θα συναντηθεί με Κινέζους αξιωματούχους στη Σουηδία την επόμενη εβδομάδα.

Οι επικριτές προειδοποιούν ότι οι δασμοί του Τραμπ σε σχεδόν όλα τα ξένα αγαθά θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές, περιπλέκοντας την προσπάθειά του να μειώσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τα επιτόκια.

Κανένα σχόλιο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο από τον Μάρκος, ο οποίος δεν μίλησε σε δημοσιογράφους πριν αποχωρήσει από το χώρο του Λευκού Οίκου.

Η βοηθός υπουργός Εξωτερικών των Φιλιππίνων Ρακέλ Σολάνο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι εμπορικοί αξιωματούχοι εργάζονται με τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ επιδιώκοντας να σφραγίσουν μια «αμοιβαία αποδεκτή και αμοιβαία επωφελής» συμφωνία.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο καθώς έφτανε ο Μάρκος, απαιτώντας από τον ηγέτη των Φιλιππίνων να απαντήσει στις εκκλήσεις των Φιλιππινέζων Αμερικανών και των μεταναστών εργατών που έχουν υποβάλει πολλαπλά αιτήματα για στήριξη εν μέσω των αμερικανικών επιδρομών κατά της μετανάστευσης.

Ο Τραμπ υπογράμμισε τη σημασία της στρατιωτικής σχέσης ΗΠΑ-Φιλιππίνων.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό έθνος στρατιωτικά, και είχαμε μερικές σπουδαίες ασκήσεις τον τελευταίο καιρό», είπε.

Ο Μάρκος, ο οποίος έφτασε στην Ουάσινγκτον την Κυριακή, συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, θα συναντηθεί επίσης με Αμερικανούς επιχειρηματίες που επενδύουν στις Φιλιππίνες.

Φιλιππινέζοι αξιωματούχοι λένε ότι ο Μάρκος πιστεύει ότι η Μανίλα πρέπει να γίνει οικονομικά ισχυρότερη, εάν πρόκειται να χρησιμεύσει ως ένας πραγματικά ισχυρός εταίρος των ΗΠΑ στον Ινδο-Ειρηνικό.

Τέλος, ο Μάρκος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η χώρα του εκσυγχρονίζει τον στρατό της ως απάντηση στις εντάσεις με το Πεκίνο στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

