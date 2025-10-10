Τραμπ: Σταμάτησα οκτώ πολέμους, αλλά δεν το έκανα για το Νόμπελ Ειρήνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφερθεί αρχικά σε έξι πολέμους που έβαλε τέλος, στη συνέχεια ο αριθμός ανέβηκε στους επτά και πλέον, όπως ο ίδιος δήλωσε, φτάνει στους οκτώ.

Το «όγδοο τρόπαιο», όπως το χαρακτήρισε, αφορά τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς - ακόμη κι αν η τελική συμφωνία δεν έχει υπογραφεί και το Ισραήλ δεν έχει δώσει ακόμη την οριστική του έγκριση.

Κατά τη συνάντησή του την Πέμπτη με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν τερμάτισε οκτώ πολέμους προκειμένου να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονέμεται αύριο, Παρασκευή.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις πιθανότητές του να κερδίσει το βραβείο, ο Τραμπ ανέφερε: «Κανείς στην ιστορία δεν έχει βάλει τέλος σε οκτώ πολέμους μέσα σε εννέα μήνες. Εγώ το έκανα. Αλλά ας κάνουν αυτό που θεωρούν σωστό. Δεν το έκανα για το Νόμπελ. Το έκανα επειδή έσωσα πολλές ζωές».

Υπενθυμίζεται ότι οι επτά προηγούμενες συγκρούσεις στις οποίες είχε αναφερθεί ο Τραμπ είναι οι εξής: Αρμενία – Αζερμπαϊτζάν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Ρουάντα, Ισραήλ - Ιράν, Ινδία - Πακιστάν, Καμπότζη - Ταϊλάνδη, Αίγυπτος – Αιθιοπία, καθώς και η μερική συμφωνία μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου.

Η τελευταία μάλιστα τοποθετείται χρονικά στην πρώτη του προεδρική θητεία, όταν αναφερόταν και ο «πόλεμος» μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας.