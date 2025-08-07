Τραμπ: Σημαντική η ένταξη των χωρών της Μέσης Ανατολής στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι, πλέον, το πυρηνικό οπλοστάσιο που «δημιουργούσε» το Ιράν έχει «αφανιστεί ολοκληρωτικά» και υπογράμμισε τη σημασία ένταξης όλων των χωρών της Μέσης Ανατολής στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ώστε να διασφαλιστεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η «ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ επισήμανε: «Τώρα που το πυρηνικό οπλοστάσιο που “δημιουργούσε” το Ιράν έχει ολοκληρωτικά ΑΦΑΝΙΣΤΕΙ, είναι πολύ σημαντικό για μένα όλα τα κράτη της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Αυτό θα διασφαλίσει την ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό!»

Σημειώνεται ότι, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι πως το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν έχει καταστραφεί μετά τους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στις πυρηνικές βάσεις στο Φορντό, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν τον Ιούνιο.

Ωστόσο, έκτοτε πολλά δημοσιεύματα αμφισβητούν το κατά πόσο τα αμερικανικά χτυπήματα προκάλεσαν τόσο σοβαρές ζημιές, όσο αυτές που περιγράφει ο πρόεδρος Τραμπ.

Μάλιστα, δημοσίευμα των FT την Τρίτη αποκάλυψε ότι η Ρωσία παρέχει χείρα βοηθείας στο Ιράν για τις έρευνες στο τομέα των πυρηνικών όπλων προχώρησαν οι Financial Times, ενώ έκαναν λόγο και για μυστικά ταξίδια Ιρανών ειδικών στη Μόσχα.

Η έρευνα των FT ξεκίνησε από ένα ταξίδι στις 4 Αυγούστου του περασμένου έτους που έκανε ο 43χρονος πυρηνικός επιστήμονας Αλί Καλβάντ.

Στο ταξίδι του στη Μόσχα, κατά το δημοσίευμα, τον συνόδευαν τέσσερις υπάλληλοι που, όπως ισχυρίστηκε, εργάζονταν για την DamavandTec, μια εταιρεία συμβούλων που διατηρεί ένα μικρό γραφείο στην Τεχεράνη.

Κατά την έρευνα, όμως, των Financial Times, στην πραγματικότητα επρόκειτο για μια ιστορία κάλυψης καθώς οι πέντε Ιρανοί είχαν πετάξει στη Ρωσία με διπλωματικά διαβατήρια, μερικά από τα οποία είχαν διαδοχικούς αριθμούς και είχαν εκδοθεί την ίδια ημέρα, λίγες εβδομάδες πριν από το ταξίδι.

Στους πέντε Ιρανούς βρισκόταν ένας πυρηνικός επιστήμονας ο οποίος εργάζεται για την SPND (ο Οργανισμός Αμυντικής Καινοτομίας και Έρευνας) του Ιράν.

Κατά την έρευνα της αμερικανικής εφημερίδας, η ιρανική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε ρωσικά επιστημονικά ιδρύματα που παράγουν τεχνολογίες διπλής χρήσης.

Το ταξίδι στη Ρωσία πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που οι δυτικές κυβερνήσεις είχαν παρατηρήσει μια σειρά ύποπτων δραστηριοτήτων Ιρανών επιστημόνων, μεταξύ των οποίων προσπάθειες προμήθειας τεχνολογίας σχετικής με τα πυρηνικά από το εξωτερικό.