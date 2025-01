Τραμπ: Σε υποχρεωτική άδεια οι υπάλληλοι σε προγράμματα πολυπολιτισμικότητας

Σε υποχρεωτική άδεια έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τους εργαζομένους σε προγράμματα πολυπολιτισμικότητας το αργότερο από απόψε, Τετάρτη (22/1) (ώρα ΗΠΑ).

Οι υπάλληλοι που εργάζονται σε προγράμματα πολυπολιτισμικότητας, το κλείσιμο των οποίων διέταξε ο Τραμπ, θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια από το βράδυ της Τετάτης, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λίβιτ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Επιβεβαίωσε ένα μήνυμα του Ομοσπονδιακού Γραφείου διαχείρισης προσωπικού που ζητεί να ενημερωθούν «όλοι οι υπάλληλοι των γραφείων DEIA (Διαφορετικότητας, Ισότητας, Συμπερίληψης και Προσβασιμότητας) ότι τίθενται σε διοικητική άδεια μετ' αποδοχών με άμεση ισχύ».

«Η διοίκηση λαμβάνει μέτρα για να κλείσει/βάλει τέλος σε όλες τις πρωτοβουλίες, τα γραφεία και τα προγράμματα της DEIA», αναφέρει επίσης το μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε στο X την Τρίτη, το βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ από την πρώτη μέρα κιόλας που ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντα του προέδρου των ΗΠΑ ξεκίνησε τις αλλαγές, απομακρύνοντας από τις θέσεις τους πάνω από 1.000 υπαλλήλους.

Αυτήν τη φορά, απέλυσε τη διοικήτρια της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, ναύαρχο Λίντα Λι Φέιγκαν, την πρώτη γυναίκα ένστολη ηγέτιδα ενός τμήματος των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως μετέδωσε την Τρίτη το Fox News Digital.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η ίδια απολύθηκε από τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Μπένζαμιν Χάφμαν.

Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό του δημοσιεύματος.

Ο σύμβουλος του Τραμπ, Ίλον Μασκ, ο οποίος ηγείται της προσπάθειας της νέας κυβέρνησης να μειώσει το κόστος σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αναφέρθηκε στις προσπάθειες για την προώθηση της πολυμορφίας, της ισότητας και της ενσωμάτωσης (DEI) σε μια ανάρτηση στο Χ, αλλά δεν επιβεβαίωσε ρητά την απόλυση της Φέιγκαν.

«Η υπονόμευση του αμερικανικού στρατού και της ασφάλειας των συνόρων για να ξοδεύουμε χρήματα σε ρατσιστικές/σεξιστικές ανοησίες DEI δεν είναι πλέον αποδεκτή», έγραψε ο Musk, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, στο X.

Undermining the US military and border security to spend money on racist/sexist DEI nonsense is no longer acceptable https://t.co/IPoDv5odP8