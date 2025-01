Προειδοποιεί την ΕΕ η Λαγκάρντ μετά τις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών

Η Ευρώπη πρέπει να είναι «προετοιμασμένη» και να προβλέψει τους πιθανούς εμπορικούς δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη στο CNBC η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Όπως δήλωσε το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν επέβαλε γενικούς δασμούς την πρώτη ημέρα της προεδρίας του ήταν μια «πολύ έξυπνη προσέγγιση... επειδή οι γενικοί δασμοί δεν δίνουν απαραίτητα τα αποτελέσματα που περιμένεις». Ως εκ τούτου, είπε ότι αναμένει οι δασμοί του Τραμπ να είναι «πιο επιλεκτικοί, εστιασμένοι».

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ στην Ευρώπη είναι να είμαστε προετοιμασμένοι και να προβλέψουμε τι θα συμβεί προκειμένου να ανταποκριθούμε», δήλωσε στο CNBC, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Η Λαγκάρντ ζήτησε επίσης την άρση των εμποδίων στο εμπόριο εντός της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι παρά τις φιλοδοξίες για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια που κατά καιρούς εμποδίζουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες να χρησιμοποιούνται χωρίς προβλήματα και γεωγραφικούς περιορισμούς.

«Νομίζω ότι είναι ένα από τα σημεία που έθεσε χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - ας βεβαιωθούμε ότι καταργούμε τα εμπόδια επί των οποίων έχουμε τον έλεγχο», δήλωσε η Λαγκάρντ, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Λαγκάρντ δήλωσε ακόμη ότι ελπίζει πως αυτό θα συμβεί τις επόμενες εβδομάδες, περιγράφοντάς το ως «έναν τρόπο να απαντήσουμε στην αλλαγή της εμπορικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών».

Παράλληλα, με δηλώσεις του την Τετάρτη στο CNBC ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομία, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ανέφερε ότι αν χρειαστεί να υπερασπιστεί τα οικονομικά συμφέροντα του μπλοκ, η ΕΕ θα απαντήσει «με ανάλογο τρόπο».

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις αξίες μας, αλλά και τα συμφέροντα και τα δικαιώματά μας, αν αυτό καταστεί αναγκαίο», πρόσθεσε.

In my first interview at @WEF #Davos2025 with @CNBC I highlighted why trade tariffs should be avoided and emphasised that democracies – particularly the EU🇪🇺 and US🇺🇸 – should work together.



➡️ Watch the interview here: https://t.co/3YhmMrxbJ1 pic.twitter.com/f2WX5RdPK4