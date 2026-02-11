Τραμπ μετά τη συνάντηση με Νετανιάχου: Καμία οριστική απόφαση για Ιράν, πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν προέκυψε «τίποτα το οριστικό» από τις συνομιλίες που είχε σήμερα στον Λευκό Οίκο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, πέραν του ότι ο ίδιος «επέμεινε» να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Λίγα λεπτά μετά την αποχώρηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έκανε λόγο για μια «πολύ καλή συνάντηση» μαζί του και επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες τους ολοκληρώθηκαν.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν είπε ότι «αυτήν τη φορά ελπίζει» ότι οι Ιρανοί θα αποδειχθούν «πιο λογικοί και υπεύθυνοι». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι συζήτησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό την «τεράστια πρόοδο» που έχει επιτευχθεί στη Γάζα και στην περιοχή γενικότερα.

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social:

«Μόλις ολοκλήρωσα τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου του Ισραήλ και διάφορους εκπροσώπους του. Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση, και η εξαιρετική σχέση μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζεται. Δεν επιτεύχθηκε τίποτα οριστικό, εκτός από το ότι επέμεινα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για να δούμε αν μπορεί να ολοκληρωθεί μια συμφωνία.

Αν συμβεί αυτό, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό ότι αυτή θα είναι η προτιμώμενη εξέλιξη. Αν δεν συμβεί, θα πρέπει απλώς να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Την τελευταία φορά που το Ιράν αποφάσισε να μην προχωρήσει σε συμφωνία, αντιμετώπισε συνέπειες με το «Μεσονύκτιο Σφυρί» - κάτι που δεν λειτούργησε καλά για εκείνους. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι πιο λογικοί και υπεύθυνοι.

Επιπλέον, συζητήσαμε την τεράστια πρόοδο που σημειώνεται στη Γάζα και στην περιοχή γενικότερα. Υπάρχει πραγματικά ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Γραφείο Νετανιάχου: Ο πρωθυπουργός τόνισε τις ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε μια συνοπτική ανακοίνωση σχετικά με τη μακρά συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι οι δύο πλευρές «συζήτησαν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, τη Γάζα και τις περιφερειακές εξελίξεις».

«Ο πρωθυπουργός τόνισε τις ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, και οι δύο συμφώνησαν να διατηρήσουν στενό συντονισμό και συνεχή επικοινωνία», αναφέρει η ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι η δήλωση δεν υποδηλώνει ότι επιτεύχθηκαν συμπεράσματα σχετικά με το Ιράν, σύμφωνα με την ανάρτηση του Τραμπ.

Στο επίκεντρο το Ιράν και η Γάζα

Νωρίτερα, το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι η συνεχιζόμενη συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στοχεύει στη χάραξη κοινής στρατηγικής σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, εν μέσω σκεπτικισμού και από τις δύο πλευρές σχετικά με την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας.

Σύμφωνα με τους Times of Israel η Ουάσινγκτον εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς το αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν - ακόμη και μία που να επικεντρώνεται αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, σε αντίθεση με μια συμφωνία που θα αφορά και τους βαλλιστικούς πυραύλους, δήλωσε στο δίκτυο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Συνεπώς, κεντρικός στόχος της σημερινής συνάντησης ήταν να συμφωνηθεί ένα σχέδιο δράσης σε περίπτωση αποτυχίας της συμφωνίας, προσθέτοντας ότι εάν Ισραήλ και ΗΠΑ συμφωνήσουν σε κοινή στρατιωτική δράση χωρίς συμφωνία, αυτή θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική αν γίνει από κοινού.

Επίσης, ο Νετανιάχου επιδιώκει να διατηρήσει την ελευθερία δράσης του Ισραήλ απέναντι στην Τεχεράνη, είτε επιτευχθεί συμφωνία είτε όχι, αναφέρει ακόμα το ισραηλινό ειδησεογραφικό μέσο.