Τραμπ σε φαρμακευτικές: Δικαιολογείστε την επιτυχία των φαρμάκων σας για τον κορονοϊό

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τις φαρμακευτικές εταιρείες να «δικαιολογήσουν» την επιτυχία των φαρμάκων τους κατά του κορονοϊού, καθώς όπως τόνισε «πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι ένα θαύμα που έσωσε εκατομμύρια ζωές. Άλλοι διαφωνούν!».

«Με το CDC να διχάζεται για αυτό το ερώτημα, θέλω την απάντηση και τη θέλω ΤΩΡΑ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Μου έχουν δείξει πληροφορίες από την Pfizer και άλλους, οι οποίες είναι εξαιρετικές, αλλά δεν φαίνεται ποτέ να δείχνουν αυτά τα αποτελέσματα στο κοινό».