Τραμπ: Σε έναν χρόνο θητείας του πραγματοποίησε τόσα στρατιωτικά πλήγματα όσα ο Μπάιντεν σε μία 4ετία

Έφεση στη χρήση στρατιωτικής βίας φέρεται πως έχει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Αφότου επέστρεψε πριν από έναν χρόνο, στον Λευκό Οίκο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν διεξαγάγει σχεδόν τόσα αεροπορικά πλήγματα όσα είχαν καταγραφτεί καθ’ όλη την τετραετία της θητείας του δημοκρατικού προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με καταμέτρηση της ΜΚΟ ACLED.

Τα πλήγματα αμερικανικών αεροσκαφών εναντίον της αντιαεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο, την 3η Ιανουαρίου 2026, αύξησαν το σύνολο της πρώτης χρονιάς της θητείας του ρεπουμπλικάνου στους 672 βομβαρδισμούς από αεροσκάφη ή drones αφότου ορκίστηκε, την 20ή Ιανουαρίου 2025, έναντι 694 καθ’ όλη τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν (2021-2025).

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη αφήσει πολύ πίσω τον προκάτοχό του στα μονομερή πλήγματα, εκτός πλαισίων οποιασδήποτε συμμαχίας: αριθμούν 587, έναντι 494 τα τέσσερα χρόνια της θητείας του Τζο Μπάιντεν.

Η ACLED καταμετρά τα πλήγματα και τα θύματα συγκεντρώνοντας δεδομένα από ανοικτές πηγές, που έχει επιλέξει κρίνοντας πως έτσι είναι εγγυημένη η αξιοπιστία των στοιχείων (μέσα ενημέρωσης, θεσμούς, τοπικούς εταίρους).

Πάνω από τα επτά πλήγματα στα δέκα τον τελευταίο χρόνο είχαν στόχο την Υεμένη – στην πλειονότητά τους εξαπολύθηκαν εναντίον του κινήματος ανταρτών Χούθι. Σχεδόν δυο στα δέκα στοχοποίησαν ισλαμιστές μαχητές στη Σομαλία.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίσης αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Νιγηρία, στη Συρία, στο Ιράκ, στο Ιράν, και, από τον Σεπτέμβριο, διεξάγουν εκστρατεία πληγμάτων από αέρος εναντίον πλεούμενων που κατά την Ουάσιγκτον ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό.

Οι επιχειρήσεις αυτές συνολικά στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 1.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων αμάχων, σύμφωνα με την καταμέτρηση της ACLED.

Για την Κλιόνα Ράλι, τη γενική διευθύντρια της ACLED, ο πολλαπλασιασμός των βομβαρδισμών «θέτει ανοικτά υπό αμφισβήτηση την ιδέα ότι η ισχύς (σ.σ. κάθε χώρας) πρέπει να περιορίζεται από αμοιβαία αποδεκτούς κανόνες» του διεθνούς δικαίου.

«Όταν ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Τραμπ) δηλώνει ότι μόνο η ''προσωπική ηθική'' του περιορίζει το τι μπορεί να κάνει, αυτό σηματοδοτεί απομάκρυνση από το δίκαιο, τους θεσμούς και τις συμμαχίες», εξηγεί.