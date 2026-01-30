Τραμπ: Προτείνω για διοικητή της Fed τον Κέβιν Γουόρς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι επέλεξε τον πρώην διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, Κέβιν Γουόρς, ως υποψήφιο για την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας της χώρας.

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «με χαρά ανακοινώνω ότι προτείνω τον Κέβιν Γουόρς για τη θέση του προέδρου του Συμβουλίου των Διοικητών του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος» (σ.σ. Fed).

Ο Κέβιν, συνεχίζει, «υπηρετεί επί του παρόντος ως διακεκριμένος επισκέπτης ερευνητής οικονομικών της οικογένειας Shepard στο Ίδρυμα Hoover και ως λέκτορας στη Μεταπτυχιακή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Stanford. Είναι εταίρος του Στάνλεϊ Ντράκενμιλερ στην Duquesne Family Office LLC».

Στην ανάρτησή του παραθέτει ορισμένες πτυχές του έργου του:

«Ο Κέβιν αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Stanford και απέκτησε πτυχίο Νομικής από τη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ. Έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένη έρευνα στους τομείς των Οικονομικών και των Χρηματοοικονομικών. Ο Κέβιν συνέταξε ανεξάρτητη έκθεση για λογαριασμό της Τράπεζας της Αγγλίας, στην οποία πρότεινε μεταρρυθμίσεις στον τρόπο άσκησης της νομισματικής πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις συστάσεις της Έκθεσης. Ο Κέβιν Γουόρς έγινε ο νεότερος Διοικητής της Fed, στα 35 του, και διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Διοικητών του Ομοσπονδιακού Συστήματος Αποθεματικών από το 2006 έως το 2011, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στην Ομάδα των Είκοσι (G20) και ως απεσταλμένος του Συμβουλίου στις αναδυόμενες και προηγμένες οικονομίες της Ασίας.

Επιπλέον, είχε διοικητικό ρόλο, διαχειριζόμενος και επιβλέποντας τις λειτουργίες, το προσωπικό και την οικονομική απόδοση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν από τον διορισμό του στο Διοικητικό Συμβούλιο, από το 2002 έως το 2006, ο Κέβιν διετέλεσε ειδικός βοηθός του Προέδρου για την Οικονομική Πολιτική και εκτελεστικός γραμματέας του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου. Προηγουμένως, ο Κέβιν ήταν μέλος του Τμήματος Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στην Morgan Stanley & Co., στη Νέα Υόρκη, υπηρετώντας ως αντιπρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής».

Κλείνοντας, ο Ντόναλντ Τραμπ σημειώνει: «Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους μεγάλους προέδρους της Fed - ίσως ο καλύτερος. Πάνω απ’ όλα, είναι «κεντρικός» και δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Συγχαρητήρια, Κέβιν!».