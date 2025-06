Τραμπ: Προανήγγειλε νέες εμπορικές συνομιλίες με Κίνα - Πεκίνο: Οι ΗΠΑ να ακυρώσουν τα αρνητικά μέτρα

Το μήνυμα πως οι ΗΠΑ «πρέπει να ακυρώσουν τα αρνητικά μέτρα που έχουν λάβει απέναντι στην Κίνα» τονίζει το Πεκίνο μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι πρόεδροι των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, την Πέμπτη (05/06).

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, «ο Τραμπ είναι ευπρόσδεκτος και επισκεφθεί εκ νέου την Κίνα», ενώ η ίδια πηγή μετέδωσε πως οι ΗΠΑ «πρέπει να ακυρώσουν τα αρνητικά μέτρα που έχουν λάβει απέναντι στην Κίνα».

Ακόμα, το Xinhua ανέφερε ότι «και οι δύο πλευρές πρέπει να βελτιώσουν τη συνεργασία τους σε διπλωματικό, οικονομικό, εμπορικό, στρατιωτικό επίπεδο καθώς και στο μέτωπο της δικαιοσύνης».

«Χρειάζεται ενίσχυση της συναίνεσης μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και μείωση των παρεξηγήσεων. Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία και να διαλυθούν οι διαταραχές στις σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ» συμπλήρωσε το Xinhua.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η τηλεφωνική του συνομιλία με τον Σι Τζινπίνγκ - που διήρκεσε περίπου ενενήντα λεπτά και είχε ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα και για τις δύο πλευρές - επικεντρώθηκε στις λεπτομέρειες της πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας που έχουν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα.

Ο Τραμπ ανέφερε πως οι ομάδες των ΗΠΑ και της Κίνας θα συναντηθούν σύντομα, αφού ο ίδιος και ο Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν για το εμπόριο την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι «δεν θα πρέπει πλέον να υπάρχουν ερωτήσεις» σχετικά με τα προϊόντα σπάνιων γαιών. «Δεν θα πρέπει πλέον να υπάρχει αβεβαιότητα γύρω από την πολυπλοκότητά τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Η συζήτηση επικεντρώθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στο ΕΜΠΟΡΙΟ. Τίποτα δεν συζητήθηκε σχετικά με τη Ρωσία/Ουκρανία ή το Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες προσκάλεσαν ο ένας τον άλλον στις χώρες τους για επισκέψεις.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση με χαρά. «Ως πρόεδροι δύο Μεγάλων Εθνών, είναι κάτι που και οι δύο ανυπομονούμε να πραγματοποιήσουμε», δήλωσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι πληροφορίες για την ημερομηνία και τον τόπο της επόμενης συνάντησης θα ανακοινωθούν σύντομα στα μέσα ενημέρωσης.

Μεσούσης της εύθραυστης αποκλιμάκωσης στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη (05/06) η τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ. Η κλήση έγινε με πρωτοβουλία του Τραμπ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Πεκίνου και την πρεσβεία της Κίνας στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε καθώς οι εντάσεις μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν αυξηθεί και πάλι σχεδόν ένα μήνα μετά τη συνάντηση των δύο πλευρών στη Γενεύη και τη συμφωνία για παύση του εμπορικού πολέμου.

🇨🇳🇺🇸Chinese President Xi Jinping on Thursday held phone talks with U.S. President Donald Trump at the latter's request.#china #US pic.twitter.com/kGMnmoIn8O