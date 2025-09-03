Τραμπ: Οι δυνάμεις μας θα παραμείνουν στην Πολωνία - Σε μια ή δυο εβδομάδες θα ξέρουμε για τη Ρωσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι θεωρεί τη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα «όμορφη τελετή», αλλά πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της ομιλίας.

«Θεώρησα ότι ήταν μια όμορφη τελετή. Θεώρησα ότι ήταν πολύ, πολύ εντυπωσιακή», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

«Παρακολούθησα την ομιλία χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος Σι είναι φίλος μου, αλλά πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είχαν αναφερθεί χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια της ομιλίας, επειδή βοηθήσαμε την Κίνα πάρα πολύ», σημείωσε ο πρόεδρος Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο κατά τη συνάντησή του με τον Πολωνό ομόλογό του Κάρολ Ναβρότσκι και μεταξύ άλλων τόνισε ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην Πολωνία» και ότι είναι διατεθειμένος να προσθέσει περισσότερες αν του ζητηθεί.

Μάλιστα, ενώ η προοπτική της αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη αποτελεί επαναλαμβανόμενο θέμα από την αρχή της προεδρίας του Τραμπ, ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι οι δυνάμεις στην Πολωνία θα παραμείνουν.

Τόνισε δε ότι θα συζητήσει θέματα εμπορίου και άλλα ζητήματα με τον πρόεδρο της Πολωνίας κατά τη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο. «Θα συζητήσουμε για το εμπόριο και διάφορα άλλα θέματα», δήλωσε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Δεν έχω κάποιο μήνυμα προς τον Πούτιν, ξέρει τις θέσεις μου»

Αναφορικά με τη σχέση της χώρας του με τη Ρωσία, ο Τραμπ είπε ότι «θα φανεί μέσα στην επόμενη μία ή δυο εβδομάδες πόσο καλή είναι» και τόνισε ότι «δεν έχω κανένα μήνυμα προς τον πρόεδρο Πούτιν, γνωρίζει ακριβώς τις θέσεις μου».

«Όποια και αν είναι η απόφασή του, είτε θα είμαστε ευχαριστημένοι είτε δυσαρεστημένοι και αν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε να συμβαίνουν πράγματα», σημείωσε ο Τραμπ, γνωστοποιώντας ότι σκοπεύει να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο τις επόμενες ημέρες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Για την κλιμάκωση στη Βενεζουέλα και την εγκληματικότητα στη Λουιζιάνα

Στο θέμα της κλιμάκωσης της έντασης στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος Τραμπ υπερασπίστηκε την αμερικανική επίθεση εναντίον ενός σκάφους που, όπως είπε, μετέφερε ναρκωτικά, μια μέρα μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι 11 άτομα σκοτώθηκαν στο σκάφος.

Ειδικότερα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι το σκάφος μετέφερε «τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. «Η Βενεζουέλα έχει συμπεριφερθεί πολύ άσχημα», είπε.

Επίσης, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να στείλει ομοσπονδιακές δυνάμεις στη Λουιζιάνα για την καταπολέμηση του εγκλήματος, όπως συνέβη και στην Ουάσινγκτον.

«Θα πάμε, ίσως στη Λουιζιάνα, και έχετε τη Νέα Ορλεάνη, η οποία έχει πρόβλημα εγκληματικότητας. Θα το λύσουμε σε περίπου δύο εβδομάδες», σημείωσε.