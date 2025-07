Τραμπ: Οι φάκελοι Έπσταϊν μπορεί να μην τους ικανοποιήσουν όλους - Τίποτα δεν είναι αρκετό για τους τρελούς της Αριστεράς

Σε μια οργισμένη ανάρτηση του στο Truth Social το Σάββατο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ζήτησε επίσημα από το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλες τις καταθέσεις ενώπιον ενόρκου επιτροπής σχετικά με την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, με την προϋπόθεση έγκρισης από το δικαστήριο, αναφέροντας πως «αυτή η απόφαση ενδέχεται να μην τους ικανοποιήσει όλους».

«Ζήτησα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλες τις καταθέσεις του Μεγάλου Δικαστηρίου σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν, με την επιφύλαξη της έγκρισης του δικαστηρίου», έγραψε ο Τραμπ στο TruthSocial.

Ενώ συνέχισε, λέγοντας πως «ακόμη και αν το δικαστήριο δώσει την πλήρη και αμετάκλητη έγκρισή του, τίποτα δεν θα είναι αρκετό για τους ταραχοποιούς και τους ριζοσπάστες τρελούς της αριστεράς που υποβάλλουν το αίτημα. Πάντα θα θέλουν περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα. MAGA (Ας κάνουμε την Αμερική Μεγάλη Ξανά)!»

Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Ορισμένοι κατηγόρησαν τον Τραμπ ότι υποβαθμίζει νόμιμα αιτήματα για δικαιοσύνη και διαφάνεια, ενώ υποστηρικτές του χαρακτήρισαν την κίνηση ως δείγμα διαφάνειας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «οι αντίπαλοί του δεν θα ικανοποιηθούν ποτέ».

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει μόνο σε διαγραφές των στοιχείων των θυμάτων, αλλά και «άλλων προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης» στους φακέλους από την πολύκροτη δίκη του Τζέφρι Έπσταϊν.

Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι και ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς, υπέβαλαν τα αιτήματα να διαγραφούν ορισμένα ονόματα και στοιχεία - ωστόσο δεν διευκρίνισαν ποια «άλλα» στοιχεία θα προστατεύσουν.

Σημειώνεται ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει δεχθεί αλλεπάλληλες πιέσεις, οι οποίες συνιστούν αφενός απόρροια της φιλίας που τον συνέδεε με τον Τζέφρι Έπσταϊν και αφετέρου ενισχύθηκαν έπειτα από ορισμένες δηλώσεις του Έλον Μασκ για την υπόθεση – στις οποίες υπαινίχθηκε ότι το όνομα του Τραμπ βρίσκεται στους φακέλους.

Μάλιστα, ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος βρίσκεται σε δημόσια ρήξη με τον Τραμπ μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, είχε ισχυριστεί στο X ότι η καθυστέρηση στην αποκάλυψη των φακέλων του Έπσταϊν οφειλόταν στο ότι εμφανίζεται μέσα σε αυτούς το όνομα του Τραμπ.

Ο Τραμπ κατέθεσε χθες μήνυση για δυσφήμηση κατά των Dow Jones, News Corp, του μεγιστάνα των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ και δύο δημοσιογράφων της εφημερίδας Wall Street Journal (WSJ), σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι.

Συγκεκριμένα, η μήνυση αφορά δημοσίευμα της WSJ σχετικά με επιστολή που φέρεται να έστειλε το 2003 ο Τραμπ στον Τζέφρι Έπσταϊν με αφορμή τα 50ά του γενέθλια και περιελάμβανε σκίτσο με σεξουαλικά υπονοούμενα, υποδηλώνοντας μια προσωπική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών.

Μάλιστα, ο πρόεδρος Τραμπ αξιώνει ως αποζημίωση το τεράστιο ποσό των 10 δισ. δολαρίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει τη μήνυση κατά του Μέρντοχ, αναφέροντας σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social πως αδημονούσε να δει «τον Ρούπερτ Μέρντοχ να καταθέτει σχετικά με τη μήνυση εναντίον του και της “γεμάτης σκουπίδια” εφημερίδας του, της Wall Street Journal. Αυτή θα είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία».

