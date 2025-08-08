Τραμπ: Οι δασμοί οδηγούν σε ιστορικά ρεκόρ το χρηματιστήριο

Στον αντίκτυπο των δασμών στη χρηματιστηριακή αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, τονίζοντας πως «καθημερινά καταρρίπτονται νέα ρεκόρ».

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρει στην ανάρτησή του ότι «επιπλέον, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια εισρέουν στα ταμεία της χώρας μας».

Ταυτόχρονα, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του δικαστικού συστήματος, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη αρνητική απόφαση από «ριζοσπαστικό αριστερό» δικαστήριο θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την αμερικανική οικονομία, φθάνοντας στο σημείο να κάνει λόγο για επανάληψη της Μεγάλης Ύφεσης του 1929.

«Θα ήταν σαν το 1929 – μια ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΥΦΕΣΗ», τόνισε χαρακτηριστικά, επιρρίπτοντας ευθύνες στο δικαστικό σώμα για το γεγονός ότι, αν σκόπευε να αντιταχθεί σε αυτή την πορεία οικονομικής ανόδου, θα έπρεπε να το είχε πράξει στην αρχή της υπόθεσης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι γνωρίζει το αμερικανικό δικαστικό σύστημα «καλύτερα από οποιονδήποτε», λόγω των πολλών –όπως είπε– δοκιμασιών και αβεβαιοτήτων που έχει αντιμετωπίσει ο ίδιος.

Κατέληξε, λέγοντας: «Η χώρα μας αξίζει επιτυχία και μεγαλείο, όχι αναταραχή, αποτυχία και ατίμωση. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

«Οι δασμοί έχουν τεράστιο θετικό αντίκτυπο στη χρηματιστηριακή αγορά. Σχεδόν κάθε μέρα καταρρίπτονται νέα ρεκόρ. Επιπλέον, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια εισρέουν στα ταμεία της χώρας μας.

Αν ένα ριζοσπαστικό αριστερό δικαστήριο αποφανθεί εναντίον μας σε αυτή την καθυστερημένη ημερομηνία, σε μια προσπάθεια να μειώσει ή να διαταράξει το μεγαλύτερο ποσό χρημάτων, τη δημιουργία πλούτου και την επιρροή που έχουν δει ποτέ οι ΗΠΑ, θα ήταν αδύνατο να ανακτήσουμε ή να επιστρέψουμε αυτά τα τεράστια χρηματικά ποσά και την τιμή μας.

Θα ήταν ξανά το 1929, μια ΜΕΓΑΛΗ ΥΦΕΣΗ! Αν επρόκειτο να αποφανθούν κατά του πλούτου, της δύναμης και της εξουσίας της Αμερικής, θα έπρεπε να το είχαν κάνει ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ, στην αρχή της υπόθεσης, όπου ολόκληρη η χώρα μας, αν και δεν θα είχε ποτέ ξανά την ευκαιρία να γνωρίσει τέτοια ΜΕΓΑΛΕΙΑ, δεν θα είχε τεθεί σε κίνδυνο όπως το 1929.

Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ανακάμψει η Αμερική από μια τέτοια δικαστική τραγωδία, αλλά γνωρίζω το δικαστικό μας σύστημα καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, δεν υπάρχει κανείς στην ιστορία που να έχει περάσει από τις δοκιμασίες, τις ταλαιπωρίες και τις αβεβαιότητες όπως εγώ, και μπορούν να συμβούν πράγματα απολύτως τρομερά, αλλά και εκπληκτικά όμορφα.

Η χώρα μας αξίζει ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΑ, ΟΧΙ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ, ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!».