Τραμπ: Ο πρόεδρος Σι κατανοεί τις συνέπειες σε περίπτωση εισβολής της Κίνας στην Ταϊβάν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, «γνωρίζει τις συνέπειες» που θα υπάρξουν αν η Κίνα προχωρήσει σε στρατιωτική εισβολή στην Ταϊβάν, αποφεύγοντας ωστόσο να ξεκαθαρίσει εάν η Ουάσιγκτον θα υπερασπιστεί στρατιωτικά το νησί.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, ο Τραμπ ανέφερε πως το ζήτημα της Ταϊβάν «δεν τέθηκε καν ως θέμα» κατά τη συνάντησή του με τον Σι στη Νότια Κορέα - την πρώτη δια ζώσης επαφή των δύο ηγετών εδώ και έξι χρόνια.

Όταν ρωτήθηκε εάν θα διέταζε τις αμερικανικές δυνάμεις να δράσουν σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το μάθετε αν συμβεί. Εκείνος γνωρίζει την απάντηση».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να εξηγήσει περαιτέρω, λέγοντας μόνο: «Δεν μπορώ να αποκαλύψω τα μυστικά μου. Η άλλη πλευρά ξέρει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Σι και οι στενοί του συνεργάτες έχουν δηλώσει «ανοιχτά» ότι «ποτέ δεν θα κάναμε κάτι όσο ο Τραμπ είναι πρόεδρος», διότι, όπως είπε, «γνωρίζουν τις συνέπειες».

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν μέρος της επικράτειάς της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι αναγνωρίζουν επίσημα μόνο το Πεκίνο, παρέχουν αμυντικό εξοπλισμό στην Ταϊπέι.

Το ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει σημείο έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου, αν και στη συνάντηση των δύο ηγετών φαίνεται πως κυριάρχησαν συζητήσεις για την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.