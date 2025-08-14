Τραμπ: Ο Πούτιν θέλει συμφωνία - Κρεμλίνο: Δεν υπάρχει σχέδιο για καμία υπογραφή

Την εκτίμησή του ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να προχωρήσουν σε συμφωνία εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του την Πέμπτη στο Fox News Radio.

Συγκεκριμένα, όπως αναμεταδίδει το Reuters, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η απειλή του για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας «πιθανότατα έπαιξε ρόλο» στην απόφαση του Πούτιν να ζητήσει τη συνάντηση, ενώ εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Μόσχα «θέλει να τελειώσει η υπόθεση».

Μάλιστα, είπε ότι οι συνομιλίες της Παρασκευής θα προετοιμάσουν το έδαφος για μια δεύτερη συνάντηση, στην οποία θα κλειστεί η συμφωνία.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιο αν η συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα, θα είναι κοινή, αλλά θα πραγματοποιηθεί «σε κάθε περίπτωση».

Επίσης, στη συνέντευξή του ανέφερε ότι θα καλέσει τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για μια δεύτερη συνάντηση, εφόσον οι συνομιλίες με τον Πούτιν πάνε καλά, ενώ σχεδιάζει και επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες. Όπως είπε, υπάρχουν τρεις πιθανές τοποθεσίες για τη νέα συνάντηση.

Ωστόσο, ο Τραμπ σημείωσε ότι δεν θα καλέσει κανέναν εάν η συνάντηση αποδειχθεί «κακή», ενώ για τα πιθανά οικονομικά κίνητρα προς τη Μόσχα απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο ότι οι κυρώσεις και τα οικονομικά μέτρα είναι «πολύ ισχυρά».

Κρεμλίνο: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου

Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι θα ήταν λάθος να επιχειρηθεί πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της επικείμενης συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, όπου θα συναντηθούν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας.

Ρούμπιο: Τραμπ και Πούτιν συναντώνται στην Αλάσκα με στόχο κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Τραμπ θα ξεκινήσει τις αυριανές συνομιλίες με τον Πούτιν, ελπίζοντας να επιτύχει τον τερματισμό των μαχών στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά μια συνολική λύση για τον πόλεμο θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

«Για να επιτευχθεί ειρήνη, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με... τις εδαφικές διαφορές και τις διεκδικήσεις, και για τι μάχονται», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

«Όλα αυτά θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής συζήτησης. Αλλά νομίζω ότι η ελπίδα του προέδρου είναι να επιτύχει κάποια διακοπή των μαχών, ώστε να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι συνομιλίες», πρόσθεσε.

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι όσο περισσότερο διαρκούν οι πόλεμοι, τόσο δυσκολότερα τερματίζονται.

«Και ακόμη την ώρα που μιλάω … συντελούνται αλλαγές στο πεδίο της μάχης που επηρεάζουν το πώς η μία ή η άλλη πλευρά αντιλαμβάνεται τη διαπραγματευτική της ισχύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα των συνεχιζόμενων μαχών, γι’ αυτό μια κατάπαυση του πυρός είναι τόσο κρίσιμη», είπε.

«Αλλά θα δούμε τι είναι εφικτό αύριο. Ας δούμε πώς θα πάνε οι συνομιλίες. Είμαστε αισιόδοξοι. Θέλουμε να υπάρξει ειρήνη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την πετύχουμε, αλλά τελικά θα εξαρτηθεί από την Ουκρανία και τη Ρωσία να συμφωνήσουν σε αυτήν», τόνισε.

Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι η προετοιμασία της συνάντησης προχωρούσε «πολύ γρήγορα», καθώς οργανώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Είπε ότι πιστεύει πως ο Τραμπ είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν τέσσερις φορές και «θεώρησε σημαντικό να του μιλήσει πλέον από κοντά, κοιτώντας τον στα μάτια, και να καταλάβει τι είναι εφικτό και τι όχι».

«Βλέπει μια ευκαιρία να συζητήσει την επίτευξη ειρήνης. Θα την επιδιώξει και, όπως είπε ο Πρόεδρος, μάλλον πολύ νωρίς στη συνάντηση θα ξέρουμε αν κάτι είναι εφικτό ή όχι. Ελπίζουμε ότι θα είναι».

Λ. Οίκος για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Δεν είναι προτεραιότητα η επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν προτίθεται να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, δίνοντας προτεραιότητα στη διπλωματία.

Αυτό δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στο Fox News, ενόψει της αυριανής συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς μπορεί η Ουάσιγκτον να αυξήσει την πίεση προς τη Μόσχα, η Λέβιτ ανέφερε ότι «ο πρόεδρος διαθέτει πολλά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί», διευκρινίζοντας πως «δεν ανακοινώνει εκ των προτέρων τις μελλοντικές του κινήσεις».

Τόνισε ακόμη ότι ο Τραμπ θεωρεί τη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις ως πρώτο βήμα για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και αυτό επιδιώκει στη συνάντηση με τον Πούτιν, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις και άλλα μέτρα παραμένουν διαθέσιμες επιλογές, αλλά «δεν σημαίνει ότι τις επιθυμεί».

Τέλος ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ρώσος πρόεδρος θα συναντηθούν κατ' ιδίαν την Παρασκευή στην Αλάσκα πριν παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.