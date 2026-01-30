Τραμπ: Ο Γουίτκοφ έχει πολύ καλά νέα για την Ουκρανία (vids)

Αισιόδοξος για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις στο άμεσο μέλλον, έπειτα από πρωτοβουλίες του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο Στιβ Γουίτκοφ «έχει κάποια πολύ καλά νέα», χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Trump: Witkoff has some pretty good news



- Zelensky’s war is over soon… pic.twitter.com/wwleKAz3Jq — Russian Market (@runews) January 29, 2026

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ακόμη πιο συγκεκριμένος, υπογραμμίζοντας ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ εργάζεται εντατικά για την εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, καταγράφεται πρόοδος στις επαφές, ενώ αποκάλυψε ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, με αίτημα την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι ζητήθηκε από τη Μόσχα να σταματήσουν οι εχθροπραξίες για μία εβδομάδα, αίτημα στο οποίο, όπως είπε, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανταποκρίθηκε θετικά, λαμβάνοντας υπόψη και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.