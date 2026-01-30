Τραμπ: Ο Γουίτκοφ έχει πολύ καλά νέα για την Ουκρανία (vids)
Τραμπ: Ο Γουίτκοφ έχει πολύ καλά νέα για την Ουκρανία (vids)

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αισιόδοξος για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις στο άμεσο μέλλον, έπειτα από πρωτοβουλίες του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο Στιβ Γουίτκοφ «έχει κάποια πολύ καλά νέα», χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες. 

