Τραμπ για Σικάγο: Ο στρατός είναι έτοιμος να μεταβεί παντού για την καταπολέμηση του εγκλήματος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο αμερικανικός στρατός ενδέχεται να αναπτυχθεί στο Σικάγο και είναι έτοιμος να πάει οπουδήποτε σε σύντομο χρονικό διάστημα για να καταστείλει το έγκλημα.

«Μπορούμε να πάμε οπουδήποτε με προειδοποίηση μικρότερη των 24 ωρών», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν το Πεντάγωνο προετοιμαζόταν για ανάπτυξη στο Σικάγο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Σικάγο χρειάζεται ομοσπονδιακή βοήθεια για να καθαρίσει την πόλη, αλλά δεν ανακοίνωσε κάποια απόφαση.

«Χρειάζονται βοήθεια. Μπορεί να περιμένουμε. Μπορεί να περιμένουμε ή όχι, μπορεί απλώς να πάμε και να το κάνουμε, κάτι που πιθανώς πρέπει να κάνουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο καθώς υπέγραφε εκτελεστικά διατάγματα που αποσκοπούσαν στο να σταματήσουν την αποφυλάκιση υπόπτων για ποινικά αδικήματα με εγγύηση χωρίς μετρητά.

Ο Τραμπ έχει καταλάβει τον έλεγχο της αστυνομικής δύναμης στην Ουάσινγκτον και επιτρέπει στα στρατεύματα της Εθνοφρουράς να φέρουν όπλα ενώ κάνουν περιπολία στην πόλη. Απειλεί να επεκτείνει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία σε πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως η Βαλτιμόρη και το Σικάγο.