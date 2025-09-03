Τραμπ: Μπορεί να σταλεί Εθνοφρουρά σε Ν. Ορλεάνη της Λουιζιάνα για την καταπολέμηση του εγκλήματος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ενδέχεται να αναπτύξει ομοσπονδιακά στρατεύματα στη Λουιζιάνα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, έπειτα από αντίστοιχη κίνηση στην Ουάσινγκτον.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, ο Τραμπ είπε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει την αποστολή στρατευμάτων στο Σικάγο ή «σε ένα μέρος όπως η Νέα Ορλεάνη».

«Θα πάμε ίσως στη Λουιζιάνα, και έχετε τη Νέα Ορλεάνη που αντιμετωπίζει πρόβλημα εγκληματικότητας. Θα το διευθετήσουμε μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες», σημείωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η εγκληματικότητα στη Βαλτιμόρη βρίσκεται σε «επίπεδα που κανείς δεν έχει ξαναδεί» και ότι θα εξετάσει την αποστολή στρατευμάτων και εκεί, εφόσον του ζητηθεί.

«Αν πάμε στη Βαλτιμόρη, μπορούμε να το διευθετήσουμε κι αυτό πολύ γρήγορα... νομίζω ότι περιμένουμε μέχρι να μας το ζητήσουν», είπε.

Ο Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη απειλήσει να επεκτείνει την ομοσπονδιακή καταστολή σε πόλεις με δημοκρατική διοίκηση, παρουσιάζοντας την προεδρική του παρέμβαση ως κατεπείγουσα προσπάθεια αντιμετώπισης του εγκλήματος, ακόμη και όταν οι τοπικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν μειώσεις σε ανθρωποκτονίες, ένοπλη βία και διαρρήξεις.

Την Τρίτη ανακοίνωσε ότι θα στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, χωρίς όμως να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Ωστόσο, ο Τραμπ διαθέτει πολύ μικρότερη εξουσία στο Σικάγο και στη Βαλτιμόρη σε σχέση με την Ουάσινγκτον, όπου, ως πρόεδρος, έχει αυξημένη επιρροή, καθώς η αμερικανική πρωτεύουσα δεν αποτελεί πολιτεία.