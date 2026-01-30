Σαφές μήνυμα, για ακόμη μια φορά, προς την Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, αναφερόμενος στις στρατιωτικές κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Μια μεγάλη «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν, ακόμη μεγαλύτερη από τη Βενεζουέλα, επισήμανε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας την Τεχεράνη.

«Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα, στολίσκο —μπορείτε να τον πείτε όπως θέλετε— που κατευθύνεται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε στη Βενεζουέλα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Αν τελικά καταλήξουμε σε συμφωνία (με το Ιράν), αυτό είναι καλό... Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί» σημείωσε αινιγματικά. Το Ιράν πραγματικά θέλει συμφωνία, επέμεινε πάντως.

Όταν ρωτήθηκε αν έδωσε στο Ιράν κάποια προθεσμία, απάντησε πως «μόνο αυτοί το ξέρουν».



🚨 BREAKING: President Trump says a massive U.S. naval armada even larger than the fleet sent near Venezuela is now heading toward Iran. pic.twitter.com/i69JHL7hbi — Defense News (@defensesignal) January 30, 2026

Νέες οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν για «τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων»

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή νέων κυρώσεων εις βάρος του Ιράν, εν μέσω της τεταμένης κατάστασης στις σχέσεις των δύο χωρών και των ανησυχιών για το ενδεχόμενο σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ, οι νέες κυρώσεις έρχονται σε άτομα και φορείς για «τη βίαιη καταστολή του καθεστώτος» στις μεγάλες διαδηλώσεις των προηγούμενων εβδομάδων, που «απλώθηκαν» και στις 31 περιφέρειες της Τεχεράνης.

Μεταξύ των Ιρανών αξιωματούχων στους οποίους επιβάλλονται νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ είναι Εσκάνταρ Μομενί Καλαγκάρι, υπουργός Εσωτερικών του Ιράν και ο Μάτζιντ Καντέμι, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των «Φρουρών της Επανάστασης».

To Reuters υπενθυμίζει πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει τις τελευταίες εβδομάδες να παρέμβει στο Ιράν λόγω της αιματηρής καταστολής των διαδηλώσεων και έχει στείλει πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, παρόλο που έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να συνομιλήσει με την κυβέρνηση της χώρας.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν και σε δύο χρηματιστήρια ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που είναι εγγεγραμμένα στη Βρετανία και τα οποία, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, είχαν επεξεργαστεί κεφάλαια που συνδέονται με τους «Φρουρούς της Επανάστασης».

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στοχεύουν τις ιρανικές ελίτ και τα δίκτυά τους, οι οποίες, όπως είπε, εκμεταλλεύονται τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να αποφύγουν τις κυρώσεις και να χρηματοδοτήσουν εγκληματικές δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο.

«Όπως οι αρουραίοι σε ένα βυθιζόμενο πλοίο, το καθεστώς μεταφέρει φρενηδικά τα κεφάλαια που έχει κλέψει από τις ιρανικές οικογένειες σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Να είστε σίγουροι ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα αναλάβει δράση», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις δηλώνει το Ιράν

Το Ιράν δηλώνει ότι είναι ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε στον ιστότοπο ειδήσεων Al-Monitor: «Δεν θέλουμε να εισέλθουμε σε κανενός είδους διαπραγμάτευση που είναι καταδικασμένη σε αποτυχία και μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ως άλλο ένα πρόσχημα για έναν ακόμη πόλεμο».

Η άφιξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου «USS Abraham Lincoln» στην περιοχή ευθύνης της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, κοντά στα ύδατα του Ιράν, έχει εντείνει την αίσθηση ότι διαμορφώνεται μια ευρύτερη αντιπαράθεση, αναφέρει στο μεταξύ το BBC.

Η ανάπτυξη αυτή, που πραγματοποιείται εν μέσω της πιο εκτεταμένης και βίαιης καταστολής διαδηλώσεων στο Ιράν τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζει πόσο κοντά βρίσκονται πλέον η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη σε μια άμεση αναμέτρηση – εγγύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή πρόσφατα.

Οι Ιρανοί ηγέτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας που απαιτεί ολοένα και περισσότερο την ανατροπή του καθεστώτος και έναν Αμερικανό πρόεδρο που διατηρεί τις προθέσεις του σκόπιμα ασαφείς, τροφοδοτώντας την ανησυχία όχι μόνο στην Τεχεράνη αλλά και σε ολόκληρη την ήδη ασταθή περιοχή.

Η απάντηση του Ιράν σε ένα ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ ενδέχεται να μην ακολουθήσει το γνώριμο, προσεκτικά υπολογισμένο πρότυπο προηγούμενων αναμετρήσεων. Οι πρόσφατες απειλές του προέδρου Τραμπ, στο πλαίσιο της βίαιης καταστολής των εγχώριων αναταραχών από το Ιράν, έρχονται σε μια στιγμή εξαιρετικής εσωτερικής πίεσης για την Ισλαμική Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση ενέχει πλέον σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο ταχείας κλιμάκωσης, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και στο εσωτερικό του Ιράν.