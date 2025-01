Τραμπ: Αν δεν κερδίζαμε τις εκλογές οι ΗΠΑ θα είχαν χαθεί για πάντα - Τι είπε για ΤικΤοκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε χθες, Τετάρτη, την πρώτη του συνέντευξη αφού ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ, επιλέγοντας τον παρουσιαστή Σον Χάνιτι και το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμούν οι συντηρητικοί, το Fox News.

Σε αυτή τη συνέντευξη ο Ρεπουμπλικάνος δεν έχασε την ευκαιρία να επαναλάβει τη δέσμευσή του να απελάσει από τις ΗΠΑ εκατομμύρια μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα, διαβεβαιώνοντας ότι «χιλιάδες τρομοκράτες» βρίσκονται στη χώρα λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής που ακολούθησε ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ τόνισε ότι χώρες όπως η Βενεζουέλα «πήραν τις συμμορίες από τους δρόμους τους και τις μετέφεραν στις ΗΠΑ». «Θα ασχοληθούμε με αυτό», διαβεβαίωσε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι «αναλάβαμε πάνω στην ώρα».

Μιλώντας στον Σον Χάνιτι, δήλωσε ότι πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ είναι «επιλύσιμες», αλλά θα χρειαστούν «χρόνος, προσπάθεια και χρήματα, δυστυχώς». «Μπορούμε να ανακτήσουμε τη χώρα μας, αλλά αν δεν κερδίζαμε αυτή την αναμέτρηση, πιστεύω πραγματικά ότι η χώρα μας θα είχε χαθεί για πάντα», σημείωσε σε άλλο σημείο.

Υποστήριξε ότι θα χρειαστεί «πολλή δουλειά» για να αντιστρέψει την περίοδο διακυβέρνησης του Δημοκρατικού αντιπάλου του και ότι πολλά από όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των ετών Μπάιντεν δεν έπρεπε να είχαν γίνει.

«Δεν θα είχαμε πληθωρισμό, δεν θα είχαμε τη καταστροφή στο Αφγανιστάν, δεν θα είχαμε την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ όπου σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι, και δεν θα είχαμε πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Τραμπ.

