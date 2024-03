Τραμπ: «Λουτρό αίματος» αν χάσει τις εκλογές

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε το Σάββατο πως θα γίνει «λουτρό αίματος» αν δεν επανεκλεγεί τον Νοέμβριο.

Τα σχόλια έγιναν σε μια συγκέντρωση όπου ο Τραμπ συζητούσε το ενδεχόμενο ενός αυξανόμενου εμπορικού πολέμου με την Κίνα για την αυτοκινητοβιομηχανία.



Η συγκέντρωση είχε σκοπό να συγκεντρώσει τις ψήφους για τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για τη Γερουσία, Μπέρνι Μορένο, τον οποίο υποστήριξε ο Τραμπ τον Δεκέμβριο, ενόψει των προκριματικών εκλογών του Οχάιο την Τρίτη.



«Αν ακούς, Πρόεδρε Σι - κι εμείς οι δύο είμαστε φίλοι - αλλά καταλαβαίνεις τον τρόπο που αντιμετωπίζω (τα πράγματα).

Αυτά τα μεγάλα τερατώδη εργοστάσια κατασκευής αυτοκινήτων που χτίζετε στο Μεξικό αυτή τη στιγμή... δεν πρόκειται να προσλάβετε Αμερικανούς και θα μας πουλήσετε τα αυτοκίνητα; Όχι. Θα βάλουμε 100% δασμό σε κάθε αυτοκίνητο που θα περνάει τη γραμμή και δεν θα μπορείτε να πουλάτε τα αυτοκίνητα αυτά αν εκλεγώ», δήλωσε ο Τραμπ.

«Τώρα, αν δεν εκλεγώ, θα είναι ένα λουτρό αίματος για το σύνολο - αυτό θα είναι το λιγότερο», πρόσθεσε.



«Θα είναι ένα λουτρό αίματος για τη χώρα. Αυτό θα είναι το λιγότερο. Αλλά δεν πρόκειται να πουλήσουν αυτά τα αυτοκίνητα. Θα κατασκευάσουν τεράστια εργοστάσια».

Αργότερα, πρόσθεσε: «Αν δεν κερδηθούν αυτές οι εκλογές, δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν ποτέ άλλες εκλογές σε αυτή τη χώρα».

Σε απάντηση στα σχόλια του πρώην προέδρου, η εκπρόσωπος της εκστρατείας του Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο NBC News: «Οι πολιτικές του Μπάιντεν θα δημιουργήσουν ένα οικονομικό λουτρό αίματος για την αυτοκινητοβιομηχανία και τους εργαζόμενους στον τομέα των αυτοκινήτων».

«Έχουν υποστεί τρομερή και πολύ άδικη μεταχείριση και αυτό το γνωρίζετε και το γνωρίζουν όλοι», είπε ο Τραμπ στην αρχή της ομιλίας του. «Και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό από την πρώτη μέρα που θα αναλάβουμε την εξουσία, θα σώσουμε τη χώρα μας και θα συνεργαστούμε με τους ανθρώπους για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους απίστευτους πατριώτες».

Στην εκδήλωση, ο Τραμπ δήλωσε ότι ορισμένοι παράνομοι μετανάστες«δεν είναι άνθρωποι», αν και πρόσθεσε ότι «δεν του επιτρέπεται να το πει αυτό». Είπε επίσης στους καθολικούς να μην ψηφίσουν τον Μπάιντεν.

"Trump warns of dire consequences for the automobile industry if he loses the election, predicting a catastrophic downturn." #bloodbath pic.twitter.com/TpPw3719rP