Τραμπ: Ίσως να επισκεφθώ τη Μέση Ανατολή την Κυριακή, καθώς η συμφωνία για τη Γάζα είναι «πολύ κοντά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι ενδέχεται να μεταβεί στη Μέση Ανατολή προς το τέλος της εβδομάδας, διαβεβαιώνοντας ότι μια συμφωνία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας φαίνεται ότι είναι «πολύ κοντά».

«Θα μεταβώ ίσως προς το τέλος της εβδομάδας, ίσως την Κυριακή. Θα δούμε, όμως υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να γίνει αυτό. Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν πολύ καλά» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

«Όπως ξέρετε, η τελευταία μας διαπραγμάτευση αφορά τη Χαμάς και φαίνεται ότι πάει καλά. Θα σας ενημερώνουμε αλλά, εάν όλα πάνε όπως προβλέπεται, θα αναχωρήσουμε πιθανότατα την Κυριακή, ίσως το Σάββατο» είπε, αφού ανέφερε προηγουμένως ότι μίλησε τηλεφωνικά με τη αξιωματούχους στη Μέση Ανατολή.

«Η "ειρήνη στη Μέση Ανατολή" είναι μια ωραία έκφραση και ελπίζουμε ότι θα γίνει πραγματικότητα, είμαστε πολύ κοντά», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο, στις οποίες συμμετέχουν και Αμερικανοί απεσταλμένοι, είπε ότι «κάνουν πολύ καλή δουλειά».

«Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα εκεί, εξαιρετικούς διαπραγματευτές και, δυστυχώς, και η άλλη πλευρά διαθέτει επίσης εξαιρετικούς διαπραγματευτές. Αλλά πιστεύω ότι θα γίνει στο τέλος», κατέληξε.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι έκανε νωρίτερα λόγο για «πολύ ενθαρρυντικές ενδείξεις» αναφέροντας ότι προσκάλεσε τον Τραμπ, στην περίπτωση που υπάρξει συμφωνία, να παραβρεθεί στην υπογραφή της.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, (ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ), ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι και ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν βρίσκονται στο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου οι συζητήσεις ξανάρχισαν απόψε το βράδυ.

Το ενδεχόμενο άφησε ανοιχτό νωρίτερα και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη, αναφέροντας σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο:

«Ο πρόεδρος θα πρέπει να λάβει αυτή την απόφαση, αλλά προβλέπω ότι θα ενδιαφερόταν να το κάνει, αν το χρονοδιάγραμμα το επιτρέπει», είπε.

Και πρόσθεσε: «Σήμερα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Τα γεγονότα εξελίσσονται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν», πρόσθεσε ο ανώτατος Αμερικανός διπλωμάτης.

Ισραήλ: Προετοιμασίες υποδοχής του Τραμπ αν οι συζητήσεις για τη Γάζα έχουν θετικό φινάλε

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ προχωρά σε προετοιμασίες για την πιθανότητα επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ, σε περίπτωση που υπογραφεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με πληροφορίες του Ynet. Ο Λευκός Οίκος προετοιμαζόταν για την πιθανότητα επίσκεψης του Τραμπ στο Ισραήλ, κοντά στην επίσκεψή του στη Βρετανία στα μέσα του περασμένου μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία, αλλά αυτό δεν συνέβη και η επίσκεψη ακυρώθηκε.

Πηγές: Reuters, Times of Israel, Ynet