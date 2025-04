Πάουελ: Πληθωρισμό και επιβράδυνση φέρνουν οι δασμοί - «Μην παίζεις παιχνίδια, ρίξε τα επιτόκια» απαντά ο Τραμπ

Νέα κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Fed, Τζερόμ Πάουελ και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επιβολή σαρωτικών δασμών στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ

Ο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Fed, Τζερόμ Πάουελ δήλωσε ότι οι νέοι δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι «μεγαλύτεροι από αυτούς που αναμένονταν» και στις οικονομικές επιπτώσεις αυτών συμπεριλαμβάνονται υψηλότερος πληθωρισμός και επιβράδυνση της ανάπτυξης», καταδεικνύοντας τις δυνητικά δύσκολες αποφάσεις μπροστά στις οποίες βρίσκεται η αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

«Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετικά αβέβαιη προοπτική με αυξημένους κινδύνους τόσο υψηλότερης ανεργίας όσο και υψηλότερου πληθωρισμού», που υπονομεύουν και τις δύο εντολές που έχει η Fed για πληθωρισμό 2% και μέγιστη απασχόληση, τόνισε ο Πάουελ.

Παράλληλα τόνισε ότι είναι «πολύ νωρίς» για προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, επειδή δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν οι συνέπειες του κύματος νέων δασμών σε προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ. «Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποια είναι η κατάλληλη νομισματική πολιτική», είπε.

«Ενώ οι δασμοί είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν τουλάχιστον μια προσωρινή αύξηση του πληθωρισμού, είναι επίσης πιθανό οι επιπτώσεις να είναι πιο επίμονες», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ με ανάρτησή του πρόετρεψε τον πρόεδρο της Fed να μειώσει τα επιτόκια, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι αυτή είναι η «ιδανική στιγμή» για να το κάνει. «Μείωσε τα επιτόκια, Τζερόμ, και σταμάτα να παίζεις πολιτικά παιχνίδια!», έγραψε ο Τραμπ με κεφαλαία γράμματα, σε ανάρτησή του στο Truth Social.

This would be a PERFECT time for Fed Chairman Jerome Powell to cut Interest Rates. He is always “late,” but he could now change his image, and quickly. Energy prices are down, Interest Rates are down, Inflation is down, even Eggs are down 69%, and Jobs are UP, all within two…