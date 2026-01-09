Τραμπ: Η συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες θα επικεντρωθεί στη Βενεζουέλα και στη μείωση των τιμών για τον αμερικανικό λαό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η απογευματινή του συνάντηση στον Λευκό Οίκο με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών θα επικεντρωθεί στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας και στη μείωση των τιμών για τους Αμερικανούς.

«Η σημερινή συνάντηση θα αφορά σχεδόν αποκλειστικά το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και τη μακροπρόθεσμη σχέση μας με τη Βενεζουέλα, την ασφάλειά της και τον λαό της. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας αυτής της εμπλοκής θα είναι η μείωση των τιμών του πετρελαίου για τον αμερικανικό λαό», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

Οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου έρχονται στον Λευκό Οίκο στις 2:30 μ.μ. Όλοι θέλουν να παρευρεθούν. Είναι κρίμα που η αίθουσα χορού δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί αν ήταν, θα ήταν γεμάτη. Ζητούμε συγγνώμη από αυτές τις πετρελαϊκές εταιρείες που δεν μπορούμε να δεχτούμε σήμερα, αλλά ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο Υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργουμ θα τους δουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Όλοι βρίσκονται σε καθημερινή επαφή.

Η σημερινή συνάντηση θα είναι σχεδόν αποκλειστικά μια συζήτηση για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, και για τη μακροπρόθεσμη σχέση μας με τη Βενεζουέλα, την ασφάλειά της και τον λαό της. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη συμμετοχή θα είναι η μείωση των τιμών του πετρελαίου για τον αμερικανικό λαό. Επιπλέον, και ίσως το πιο σημαντικό από όλα, θα είναι ο τερματισμός των ναρκωτικών και των εγκληματιών που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!