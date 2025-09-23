Τραμπ: Η ομιλία μου στον ΟΗΕ έτυχε θερμής υποδοχής - Xάλασαν όμως το οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες

Στη θερμή υποδοχή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και στα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε, τα οποία «έκαναν τον λόγο του ακόμη πιο ενδιαφέρον» αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, λίγο μετά την ομιλία του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «μεγάλη τιμή» να μιλήσει ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ότι εστίασε κυρίως σε θέματα ενέργειας και μετανάστευσης, για τα οποία ήδη μιλά εδώ και πολύ καιρό.

«Μιλώ για αυτά εδώ και πολύ καιρό και αυτό το Φόρουμ ήταν το καταλληλότερο για να διατυπώσω αυτές τις δύο σημαντικές θέσεις. Ελπίζω να τη δουν όλοι!», έγραψε.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να ενημερώσει το κοινό για τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε, καθώς, όπως είπε, το οτοκιού χάλασε και οι κυλιόμενες σκάλες «σταμάτησαν ξαφνικά» καθώς ανέβαινε προς το βήμα. Το αποτέλεσμα των προβλημάτων ήταν μάλλον καλό, κατά την κρίση του Τραμπ, που έκαναν την ομιλία «πιο ενδιαφέρουσα απ’ ότι θα ήταν αλλιώς».

«Είναι πάντα τιμή να μιλάει κανείς στα Ηνωμένα Έθνη, ακόμα κι αν ο εξοπλισμός τους είναι κάπως ελαττωματικός. Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά!», κατέληξε στην ανάρτησή του.