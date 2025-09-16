Τραμπ: Η Χαμάς θα έχει μεγάλα μπλεξίματα, αν οι όμηροι χρησιμοποιηθούν ως «ασπίδες» (vid)

Ξεκάθαρο μήνυμα στέλνει για ακόμη μια φορά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «θα αντιμετωπίσει μεγάλα μπλεξίματα, αν χρησιμοποιήσει τους ομήρους ως ανθρώπινες ''ασπίδες''».

Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις αυτές τους Αμερικανού προέδρου στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία, έρχονται την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει μεγάλη χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας.

Σχετικά με την επίθεση στην πόλη της Γάζας, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «δεν γνωρίζει πολλά» και ότι «θα πρέπει να περιμένει και να δει».

'I have to see, I don't know too much about it.'



US President Donald Trump has claimed he 'doesn't know too much' about Israel's ground offensive into Gaza City, saying if Hamas use hostages as 'human shields' they will 'have hell to pay'. pic.twitter.com/zjVXi1IXEc — GB News (@GBNEWS) September 16, 2025

Τραμπ για Ζελένσκι: Πρέπει να συνάψει συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μία σύντομη αναφορά και για τον πόλεμο που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία, αναφέροντας ότι εκεί «το πρόβλημα είναι ότι το ΝΑΤΟ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία».

Μάλιστα, κάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε πως και ο ίδιος θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τους διαπραγματευτές Μόσχας και Κιέβου.

🇺🇸🇺🇦 Trump: "Zelensky’s gonna have to make a deal!" pic.twitter.com/lZPIvsbZuL — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 16, 2025

«Ο Ζελένσκι θα πρέπει να συνάψει συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τη Βρετανία, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια των μελλοντικών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, πιθανότατα θα πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τις δύο αντιπροσωπείες, επειδή τα δύο μέρη «δεν μπορούν να συνυπάρξουν».

«Φαίνεται ότι θα πρέπει να καθίσω σε ένα δωμάτιο μαζί τους, επειδή αυτοί δεν μπορούν να καθίσουν μαζί σε ένα», δήλωσε ο Τραμπ.