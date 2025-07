Τραμπ: Η Χαμάς δεν θέλει συμφωνία, θέλει να πεθάνει (vid)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε την Παρασκευή ότι η Χαμάς «δεν ήθελε συμφωνία» αλλά ήθελε «να πεθάνει», μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνοντας ότι αναμένει τώρα ότι το Ισραήλ «θα τελειώσει τη δουλειά».

«Η Χαμάς δεν ήθελε πραγματικά να συνάψει συμφωνία. Νομίζω ότι θέλουν να πεθάνουν. Και είναι πολύ, πολύ σοβαρό» είπε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος, προτού αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για τη Σκωτία.

🇺🇸🇮🇱🇵🇸 — President Trump on the Israel-Hamas negotiations:

They pulled out in terms of negotiating. It was too bad.



Hamas didn't really want to make a deal. I think they want to die, and it's very bad. It got to be to a point where you're going to have to finish the job.



Don't… pic.twitter.com/pnsNluekAy