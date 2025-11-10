Τραμπ: Η ερχόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ ανακηρύσσεται «Εβδομάδα Αντικομμουνισμού»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε διακήρυξη με την οποία ανακήρυξε την ερχόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ εβδομάδα «αντικομμουνισμού», επιτιθέμενος σε προοδευτικούς αντιπάλους του.

Αυτές οι διακηρύξεις, στις οποίες οι Αμερικανοί πρόεδροι αναδεικνύουν θέματα ενδιαφέροντος τους για μια μέρα ή μια εβδομάδα, είναι κατά κύριο λόγο συμβολικές.

Καταγγέλλοντας «μία από τις πιο καταστροφικές ιδεολογίες στην ιστορία», ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος έγραψε στο κείμενο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος: «Σήμερα, νέες φωνές επαναλαμβάνουν παλιά ψέματα, μεταμφιέζοντάς τα κάτω από φράσεις όπως "κοινωνική δικαιοσύνη" ή "δημοκρατικός σοσιαλισμός"», τάση στην οποία ισχυρίζεται ότι ανήκει ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

ANTI-COMMUNISM WEEK, 2025



"This week, our Nation observes Anti-Communism Week, a solemn remembrance of the devastation caused by one of history’s most destructive ideologies." - @POTUS https://t.co/P1snEzu8be — Karoline Leavitt (@PressSec) November 10, 2025

«Το μήνυμά τους παραμένει το ίδιο: παραιτηθείτε από τις ελευθερίες σας, εμπιστευτείτε τη δύναμη της κυβέρνησης και ανταλλάξτε την υπόσχεση ευημερίας με την κούφια άνεση του ελέγχου», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη αποκαλέσει τον Μαμντάνι «κομμουνιστή» και δήλωσε σε ομιλία του μετά την εκλογή του τελευταίου ότι οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν «μια επιλογή μεταξύ κομμουνισμού και κοινής λογικής».