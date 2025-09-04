Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: Κάτι θα συμβεί, θα το κάνουμε πράξη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένος στην επιδίωξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, παρά την αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές για συνομιλίες μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανέφερε το CBS News σε ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

«Το παρακολουθώ, το βλέπω και το συζητάω με τον Πρόεδρο Πούτιν και τον Πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη με το CBS News την Τετάρτη. «Κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Αλλά κάτι θα συμβεί. Θα το κάνουμε πράξη».

Ο Τραμπ νωρίτερα την Τετάρτη δήλωσε ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες, αφού η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα με τον Πούτιν τον Αύγουστο δεν κατάφερε να επιτύχει κάποια σημαντική εξέλιξη.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ αναμένεται να μιλήσει τηλεφωνικά την Πέμπτη με τον Ζελένσκι.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι εάν ο Ουκρανός πρόεδρος έρθει στη Μόσχα, αλλά ότι οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας απέρριψε την πρόταση της Μόσχας ως τόπου διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης.

Ο Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι είναι δυσαρεστημένος με τη σφαγή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά θα συνεχίσει να πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Νομίζω ότι θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Ειλικρινά, η Ρωσία, σκέφτηκα, θα ήταν πιο εύκολη από αυτές που έχω σταματήσει, αλλά φαίνεται να είναι κάτι που είναι λίγο πιο δύσκολο από κάποιες άλλες», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη ότι παρακολούθησε την «όμορφη τελετή» της Κίνας που σηματοδότησε το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ο Πούτιν εθεάθη μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Καταλαβαίνω τον λόγο που το έκαναν, και ήλπιζαν ότι τους παρακολουθούσα, και τους παρακολουθούσα», δήλωσε ο Τραμπ στο CBS News. «Η σχέση μου με όλους τους είναι πολύ καλή. Θα δούμε πόσο καλή είναι μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή δύο».

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ήταν «πολύ απογοητευμένος» με τον Πούτιν και άφησε να εννοηθεί σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι οι Σι, Πούτιν και Κιμ συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Κρεμλίνο σχολίασε σε ότι ο Πούτιν δεν συνωμοτεί εναντίον των ΗΠΑ και άφησε να εννοηθεί ότι ο Τραμπ ήταν ειρωνικός στις δηλώσεις του.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι όλες οι χώρες με τις οποίες η Ρωσία είχε συνομιλίες στην Κίνα υποστήριξαν τη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα και εξέφρασαν την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.