Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία: Το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά (vid)
29/12/2025 • 23:52
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου ότι οι ΗΠΑ «σκέφτονται πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. 

Παράλληλα, όταν η ίδια ερώτηση τέθηκε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ έσπευσε να απαντήσει ο ίδιος και είπε: «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ».

