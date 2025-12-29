Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία: Το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά (vid)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου ότι οι ΗΠΑ «σκέφτονται πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

Παράλληλα, όταν η ίδια ερώτηση τέθηκε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ έσπευσε να απαντήσει ο ίδιος και είπε: «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ».