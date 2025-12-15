Τραμπ για πόλεμο στην Ουκρανία: Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη ειρήνης

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε τη Δευτέρα πως οι προσπάθειες της Δύσης για επίτευξη ειρήνευσης στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία είναι «πιο κοντά από ότι ποτέ».

Ο Τραμπ μίλησε σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, αφού τηλεφώνησε σε δείπνο στο Βερολίνο, στο οποίο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ διεξήγαγαν συνομιλίες για την Ουκρανία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.

«Νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ.

Σημειώνεται πως μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών με τους οποίους συνομίλησε ο Ζελένσκι ήταν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Οι όροι της Ευρώπης για ειρήνευση στην Ουκρανία: Δεσμεύσεις ασφαλείας υπό ευρωπαϊκή «ομπρέλα»

«Οι ηγέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία. Χαιρέτισαν, επίσης, τη στενή συνεργασία μεταξύ των ομάδων του Προέδρου Ζελένσκι και του Προέδρου Τραμπ, καθώς και των ευρωπαϊκών ομάδων, τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες.

Συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης που θα διαφυλάσσει την ουκρανική κυριαρχία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εκτίμησαν, ακόμη, την ισχυρή σύγκλιση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η διασφάλιση της ασφάλειας, της κυριαρχίας και της ευημερίας της Ουκρανίας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ευρύτερης ευρωατλαντικής ασφάλειας. Ήταν σαφείς ότι η Ουκρανία και ο λαός της αξίζουν ένα ευημερούν, ανεξάρτητο και κυρίαρχο μέλλον, απαλλαγμένο από τον φόβο μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας.

Οι ηγέτες των ΗΠΑ όσο και οι Ευρωπαίοι δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας, καθώς και μέτρων στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης της Ουκρανίας, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό θα περιλαμβάνει δεσμεύσεις για: