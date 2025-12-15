Τραμπ για πόλεμο στην Ουκρανία: Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη ειρήνης

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε τη Δευτέρα πως οι προσπάθειες της Δύσης για επίτευξη ειρήνευσης στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία είναι «πιο κοντά από ότι ποτέ».
Ο Τραμπ μίλησε σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, αφού τηλεφώνησε σε δείπνο στο Βερολίνο, στο οποίο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ διεξήγαγαν συνομιλίες για την Ουκρανία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.
«Νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ.
Σημειώνεται πως μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών με τους οποίους συνομίλησε ο Ζελένσκι ήταν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.
Οι όροι της Ευρώπης για ειρήνευση στην Ουκρανία: Δεσμεύσεις ασφαλείας υπό ευρωπαϊκή «ομπρέλα»
«Οι ηγέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία. Χαιρέτισαν, επίσης, τη στενή συνεργασία μεταξύ των ομάδων του Προέδρου Ζελένσκι και του Προέδρου Τραμπ, καθώς και των ευρωπαϊκών ομάδων, τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες.
Συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης που θα διαφυλάσσει την ουκρανική κυριαρχία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εκτίμησαν, ακόμη, την ισχυρή σύγκλιση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και της Ευρώπης.
Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η διασφάλιση της ασφάλειας, της κυριαρχίας και της ευημερίας της Ουκρανίας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ευρύτερης ευρωατλαντικής ασφάλειας. Ήταν σαφείς ότι η Ουκρανία και ο λαός της αξίζουν ένα ευημερούν, ανεξάρτητο και κυρίαρχο μέλλον, απαλλαγμένο από τον φόβο μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας.
Οι ηγέτες των ΗΠΑ όσο και οι Ευρωπαίοι δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας, καθώς και μέτρων στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης της Ουκρανίας, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό θα περιλαμβάνει δεσμεύσεις για:
- Τη διαρκή και ουσιαστική υποστήριξη της Ουκρανίας για την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών της, οι οποίες θα πρέπει να παραμείνουν σε επίπεδο 800.000 ανδρών σε καιρό ειρήνης, ώστε να είναι σε θέση να αποτρέπουν συγκρούσεις και να υπερασπίζονται το έδαφος της χώρας.
- Τη δημιουργία «πολυεθνικής δύναμης Ουκρανίας» υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, αποτελούμενης από συνεισφορές προθυμοποιημένων κρατών στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Προθυμοποιημένων και με υποστήριξη των ΗΠΑ. Η δύναμη αυτή θα συμβάλλει στην ανασυγκρότηση των ουκρανικών δυνάμεων, στην ασφάλεια των ουρανών της Ουκρανίας και στη στήριξη ασφαλέστερων θαλασσών, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων εντός της χώρας.
- Τη θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης και επαλήθευσης της κατάπαυσης του πυρός, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και με διεθνή συμμετοχή, για την παροχή έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση μελλοντικής επίθεσης, την απόδοση ευθυνών και την αντιμετώπιση παραβιάσεων, σε συνδυασμό με μηχανισμό αποκλιμάκωσης για την επεξεργασία αμοιβαίων ενεργειών προς όφελος όλων των μερών.
- Νομικά δεσμευτική υποχρέωση, με την επιφύλαξη των εθνικών διαδικασιών, για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης της ειρήνης και της ασφάλειας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ένοπλες δυνάμεις, ανταλλαγή πληροφοριών και υλικοτεχνική υποστήριξη, καθώς και οικονομικές και διπλωματικές ενέργειες.
- Επενδύσεις στη μελλοντική ευημερία της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης σημαντικών πόρων για την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση, τη σύναψη αμοιβαία επωφελών εμπορικών συμφωνιών και τη συνεκτίμηση της ανάγκης η Ρωσία να αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημίες που προκάλεσε. Στο πλαίσιο αυτό, τα ρωσικά κυρίαρχα περιουσιακά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν ακινητοποιημένα.
- Τη σθεναρή υποστήριξη της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση