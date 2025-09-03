Τραμπ για Ουκρανία: Σύντομα θα μιλήσω με Ζελένσκι - Περιμένω την απόφαση του Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα μιλήσει σύντομα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Θα μιλήσω μαζί του (σ.σ. με τον Ζελένσκι) τις επόμενες ημέρες και θα γνωρίζω ακριβώς τι συμβαίνει», είπε ο Τραμπ.

Παρά την ιστορική σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, τον περασμένο μήνα, ελάχιστη πρόοδος έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας για τερματισμό των εχθροπραξιών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε πως δεν είχε κάποιο μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στον Βλαντίμιρ Πούτιν, συμπληρώνοντας πως περιμένει την απόφασή του ρώσου προέδρου, καθώς η Μόσχα δεν φαίνεται να επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν έχω κάποιο μήνυμα για τον πρόεδρο Πούτιν», ανέφερε ο Τραμπ και συμπλήρωσε: «Γνωρίζει τη θέση μου και θα πάρει μια απόφαση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όποια κι αν είναι η απόφασή του, θα είμαστε ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι (από αυτήν). Εάν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν».